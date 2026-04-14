Среда Светлой седмицы в 2026 году: что можно и нельзя делать в этот день

Среда Светлой седмицы в 2026 году: что можно и нельзя делать в этот день

Среда Светлой седмицы в 2026 году: что можно и нельзя делать в этот день

15 апреля 2026 года — середина самой радостной недели в православном календаре. Сразу за праздником Светлого Христова Воскресения начинается Пасхальная седмица, а ее третий день именуют средой Светлой недели. В народе этот день получил название Хороводница. Давайте разберемся, почему так назвали, чем занимались в этот день раньше и что принято делать сегодня.

Какого числа Хороводница в 2026 году

Светлая седмица неизменно начинается с Пасхи. В 2026 году Христово Воскресение пришлось на 12 апреля. Следовательно, Хороводница (она же — Светлая среда) выпадает на 15 апреля. В этот период пасхальные мероприятия в разгаре: в храмах проходят праздничные литургии, верующие проводят крестные ходы, продолжается народное веселье после долгого поста.

Почему среду Светлой седмицы назвали Хороводницей

На Руси каждый день Пасхальной недели имел свое название. Понедельник величали Мокрым, вторник — Купальницей, а среда стала Хороводницей. Такое имя родилось из народных гуляний: после храмовой службы молодежь высыпала на улицы и заводила хороводы. Делали это не просто ради потехи — верили, что круговые пляски «прогоняют» холода и будят землю ото сна.

Песни, забавы, свистульки, расписные платки — вот что сопровождало пасхальные хороводы. При всей религиозности торжества в Хороводницу православные традиции мирно соседствовали с народными обычаями. Веселые обряды в этот день считались уместными и даже желанными, а вот предаваться унынию строжайше запрещалось.

Среда Светлой седмицы: что можно и нельзя делать

Ключевое правило Светлой недели остается неизменным: радость превыше всего. Говорят, что тот, кто печалится или ленится в пасхальные дни, отталкивает от себя благодать.

По старым традициям, в среду Светлой седмицы можно делать следующее:

непременно посетить утреннюю службу;

христосоваться;

водить хороводы;

угощать друг друга куличами и крашеными яйцами;

звать гостей к себе или самим отправляться в гости.

Пасхальная неделя в 2026 году по дням: среда Светлой седмицы — Хороводница, обычаи, традиции и запреты

Что запрещено делать в среду Пасхальной недели:

хандрить, браниться, выяснять отношения;

браться за тяжелую работу;

забывать о молитве;

грубить окружающим.

Хороводница — отличный повод наладить отношения с близкими и друзьями, отпустить старые обиды, разделить с окружающими радость и веселье.

Можно ли посещать кладбище в среду после Пасхи по традициям

Этот вопрос волнует многих. Церковь напрямую не возбраняет поездки на кладбище в Светлую седмицу, но рекомендуется подождать до Радоницы — в 2026 году она выпадает на 21 апреля. Пасхальная неделя посвящена жизни, торжеству и Воскресению, и скорбь в эти дни противоречит самому духу праздника.

Впрочем, если вам хочется тихо помянуть ушедших и положить на могилу веточку вербы или красное яйцо, это допустимо. Главное — избегать поминальных застолий и унылых бесед. Пасха утверждает жизнь, а не смерть.

Среда Светлой недели — это продолжение Пасхи, а не рядовой будний день. Не стоит тратить ее на бытовые хлопоты и рутину. Лучше прогуляйтесь в парке, созвонитесь с родными, внесите в дом что-то по-весеннему яркое.

