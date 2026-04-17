17 апреля 2026 в 00:28

В Ливане вступило в силу 10-дневное прекращение огня

ЦАХАЛ: в Ливане вступило в силу 10-дневное прекращение огня

В Ливане вступило в силу 10-дневное прекращение огня, сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ». Решение было принято после нескольких часов интенсивных обстрелов северных районов Израиля.

По данным израильского армейского радио, режим тишины начал действовать в установленный срок. Отмечается, что перемирие носит временный характер и распространяется на текущий этап эскалации.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что лидеры Израиля и Ливана проведут переговоры. Он отметил, что речь идет о попытке устроить «передышку» между двумя странами. Глава Белого дома указал, что главы государств не встречались лично около 34 лет.

12 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела ночную операцию на юге Ливана, уничтожив готовую к пуску ракетную установку в провинции Джуайя. В заявлении пресс-службы подчеркивалось, что оперативное вмешательство позволило избежать очередной атаки на израильскую территорию. Инцидент произошел на фоне переговоров США и Ирана в Исламабаде.

