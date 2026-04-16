Голубые ромашки, которые цветут все лето компактными кустиками: все соседи обзавидуются

Фелиция, или голубая ромашка, — это пока еще малоизвестный в России цветок, а зря. Посадите, и этим красавцам все соседи обзавидуются.

Растение образует компактные кустики высотой до 25–60 см, сплошь усыпанные яркими синими, голубыми или бирюзовыми соцветиями-корзинками с золотистой серединкой. Цветет фелиция с июля до самых заморозков. Она обладает отличной засухоустойчивостью и не боится резких перепадов температур.

Посадка проста: семена сеют в открытый грунт в мае, цветение наступает через 1,5 месяца. Уход минимален: солнечное место, умеренный полив и удаление увядших соцветий для продления цветения.

Фелиция станет идеальным выбором для занятых дачников, желающих получить максимум красоты при минимуме усилий.

