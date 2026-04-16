Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 22:10

Голубые ромашки, которые цветут все лето компактными кустиками: все соседи обзавидуются

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Фелиция, или голубая ромашка, — это пока еще малоизвестный в России цветок, а зря. Посадите, и этим красавцам все соседи обзавидуются.

Растение образует компактные кустики высотой до 25–60 см, сплошь усыпанные яркими синими, голубыми или бирюзовыми соцветиями-корзинками с золотистой серединкой. Цветет фелиция с июля до самых заморозков. Она обладает отличной засухоустойчивостью и не боится резких перепадов температур.

Посадка проста: семена сеют в открытый грунт в мае, цветение наступает через 1,5 месяца. Уход минимален: солнечное место, умеренный полив и удаление увядших соцветий для продления цветения.

Фелиция станет идеальным выбором для занятых дачников, желающих получить максимум красоты при минимуме усилий.

Ранее были названы три неприхотливых многолетника для дачи, не боящихся дождя и ветра.

Проверено редакцией
Читайте также
Суд принял решение по делу главреда Telegram-канала «Сапа»
«Радиостанция Судного дня» передала два послания с разницей в полчаса
Посейте в апреле — и даже на бедной почве вырастет пышный куст с вишневыми шапками. Для тех, кто любит яркие краски
Пахнет ладаном, цветет скалистыми розами и редко просит полива: чудо-цветок
Цветет все лето, а к зиме превратится в сухоцвет: яркий однолетник, напоминающий маргаритки
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нидерланды передадут Украине минный тральщик
Фицо рассказал, в каком случае русские могут встать на колени
Мессенджер Telegram снова «ожил»
«Страшнее только Вьетнам»: почему потери в Иране до ужаса пугают США
США и Иран могут скоро заключить сделку
В Люберцах возбудили уголовное дело после гибели женщины
НАТО 30 лет готовится к войне с РФ: раскрыты тайны британской разведки
Союзники НАТО отказались от США и «заработали проблему»
Ветеран ВОВ Мария Барсученко умерла на 106-м году жизни
Стала известна причина поножовщины в Люберцах
Два взрыва прогремели в Москве
Чехия вызвала посла России после заявления о беспилотниках
Экс-депутата арестовали в Дагестане за крупное мошенничество с COVID-19
Трамп раскрыл, какой конфликт сейчас в приоритете у США
Раскрыты новые детали о погибшем в Оренбуржье полицейском
В Туапсе уточнили количество поврежденных домов после атаки ВСУ
Суд принял решение по делу главреда Telegram-канала «Сапа»
«Хрюк на елке»: МИД объяснил, почему ЕС не зовут на переговоры по Украине
Молнии поразили четыре самолета в небе над Сочи
«Он будет счастлив»: друг Никоненко раскрыл его главное желание в юбилей
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.