30 марта 2026 в 23:15

Выдержат все: три неприхотливых многолетника для дачи, не боящихся дождя и ветра

Фото: D-NEWS.ru
Если вы ищете цветок для дачи, который не боится ни проливных дождей, ни сильного ветра, ни капризов погоды, обратите внимание на эти три неприхотливых многолетника. Они выдержат все.

Рудбекия — настоящий чемпион по выносливости. Ее яркие золотисто-желтые соцветия с темным бархатистым центром распускаются в июле и цветут до самых заморозков, не теряя декоративности даже после урагана. Рудбекия абсолютно неприхотлива, засухоустойчива, зимует без укрытия и практически не болеет.

Другой надежный вариант — тысячелистник, который создает в саду пушистые облака белого, розового, красного или желтого цвета. Его жесткие стебли не ломаются от ветра, а соцветия не вымокают под дождем.

А для переднего плана идеально подойдет алиссум — его нежные медовые цветки покрывают ковром землю и не боятся перепадов температур. Все эти растения с благодарностью отзываются на минимальную заботу и радуют глаз даже в самое неудачное лето.

Проверено редакцией
цветы
дачи
многолетники
растения
Дарья Иванова
