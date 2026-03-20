Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 03:46

Удачная замена петуниям: цветет в 10 раз пышнее, не боится дождей и жары — просто сказка

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Калибрахоа — это не цветок, а просто сказка! Удачная замена петуниям, которая цветет настолько обильно, что под шапкой из сотен мелких цветков-колокольчиков практически не видно листвы.

В отличие от петуний, которые часто страдают от дождей и ветра, калибрахоа невероятно устойчива к непогоде: ее плотные восковые цветки не повреждаются ливнями и быстро восстанавливаются. Она обожает солнце и при регулярном поливе образует идеальные сферические кусты, ниспадающие каскадом из подвесных кашпо.

Палитра оттенков поражает воображение — от нежно-розовых и сиреневых до насыщенно-красных, желтых и даже синих тонов. Это растение станет идеальным украшением вашего сада, ведь оно цветет в 10 раз пышнее петуний, не боится дождей и жары.

Ранее был назван многолетник, который цветет белыми жемчужинами и не боится морозов и засушливого лета.

Проверено редакцией
цветы
дачи
растения
петунии
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.