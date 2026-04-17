ПВО Севастополя отразила атаку ВСУ Развожаев сообщил о трех сбитых целях при атаке на Севастополь

Силы ПВО и Черноморского флота отражают атаку ВСУ на Севастополь, написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. На момент публикации были сбиты три воздушные цели.

Развожаев уточнил, что объекты уничтожены в районе Северной стороны и мыса Херсонес. По информации Спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе не пострадали.

Губернатор призвал жителей соблюдать меры безопасности, обратив внимание на необходимость оставаться в крытых помещениях и не выходить на улицу без необходимости. Военные производят операцию по уничтожению БПЛА из стрелкового оружия. Развозжаев подчеркнул, что не попавшие в цель пули могут падать вниз. Также на землю могут упасть разгонные модули ракет и обломки БПЛА.

Ранее Развожаев сообщил, что за ночь в Севастополе сбили 19 беспилотников ВСУ. Он подчеркнул, что пострадавших нет, однако повреждены окна в двух частных домах Балаклавского района.

Тогда же Минобороны России сообщало, что силы ПВО за минувшую ночь сбили 207 украинских беспилотников. Согласно предоставленным данным, атаки были отражены над Черным и Азовским морями, а также над территориями Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Крым.