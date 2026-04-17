Орбан раскрыл провал правительства Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что больше всего сожалеет о затяжном строительстве АЭС «Пакш-2». Если бы проект реализовали раньше, экономика страны сейчас находилась бы в более выгодном положении.

«Пакш-2» следовало построить гораздо быстрее, тогда венгерская экономика сегодня была бы в гораздо более выгодном положении, потому что было бы больше энергии, и она была бы дешевле. Тот факт, что это продолжается так долго, и мы не смогли это закончить, я считаю серьезным провалом правительства, — заявил Орбан.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев высказался по поводу судьбы АЭС «Пакш», отметив, что ситуация вызывает умеренный оптимизм. В то же время венгерский политолог, редактор отдела внешней политики газеты Magyar Nemzet Габор Штир считает, что альтернативы «Пакш-2» в Венгрии с участием России не существует. Он склонен также думать и в отношении поставок энергоносителей из РФ. По мнению политолога, расторгнуть соглашение о строительстве АЭС с Москвой не представляется возможным.