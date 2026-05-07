07 мая 2026 в 05:08

Спасатели выводят людей из шахты в Кузбассе

Сотрудники МЧС эвакуируют 132 работника шахты «Алардинская» в Кузбассе

Горноспасательные подразделения выдвинулись на происшествие на угольном предприятии в Кузбассе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, сотрудники выводят из шахты «Алардинская» 132 работника предприятия.

Горноспасатели выехали на происшествие на угольном предприятии в Кузбассе. Люди из шахты выводятся. На место выдвинулись несколько отделений горноспасателей, — говорится в сообщении.

На шахте зафиксировано превышение уровня угарного газа. В данный момент 60 горняков уже находятся на поверхности. Информации о пострадавших пока нет. Работу шахты временно приостановили.

До этого в пресс-службе шахты «Комсомолец» в Кемеровской области рассказали, что двое последних работников были выведены на поверхность. Сама шахта была затоплена талыми водами. Все сотрудники оказались в безопасности. Горняков другой шахты — имени Кирова — эвакуировали еще 1 мая, добыча угля там временно прекращена. Инцидент произошел из-за резкого подъема уровня воды в реке Ине и перелива через водооградительный вал в районе поселка Байкаим.

Ранее сообщалось, что девять горняков погибли при взрыве внутри угольной шахты в колумбийском департаменте Кундинамарка. Губернатор региона Хорхе Эмилио Рей рассказал, что тела работников уже найдены. Остальные шесть горняков были спасены и госпитализированы.

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

