Спасатели выводят людей из шахты в Кузбассе Сотрудники МЧС эвакуируют 132 работника шахты «Алардинская» в Кузбассе

Горноспасательные подразделения выдвинулись на происшествие на угольном предприятии в Кузбассе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, сотрудники выводят из шахты «Алардинская» 132 работника предприятия.

На шахте зафиксировано превышение уровня угарного газа. В данный момент 60 горняков уже находятся на поверхности. Информации о пострадавших пока нет. Работу шахты временно приостановили.

До этого в пресс-службе шахты «Комсомолец» в Кемеровской области рассказали, что двое последних работников были выведены на поверхность. Сама шахта была затоплена талыми водами. Все сотрудники оказались в безопасности. Горняков другой шахты — имени Кирова — эвакуировали еще 1 мая, добыча угля там временно прекращена. Инцидент произошел из-за резкого подъема уровня воды в реке Ине и перелива через водооградительный вал в районе поселка Байкаим.

Ранее сообщалось, что девять горняков погибли при взрыве внутри угольной шахты в колумбийском департаменте Кундинамарка. Губернатор региона Хорхе Эмилио Рей рассказал, что тела работников уже найдены. Остальные шесть горняков были спасены и госпитализированы.