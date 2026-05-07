День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 04:22

В США обнародовали якобы последние слова Эпштейна

NYT: суд в США обнародовал якобы написанную Эпштейном предсмертную записку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Федеральный суд США обнародовал предсмертную записку, которую якобы написал скандально известный финансист Джеффри Эпштейн. Документ был обнаружен бывшим сокамерником Николасом Тартальоне в графическом романе после первой попытки самоубийства финансиста в июле 2019 года, пишет New York Times.

Текст начинается с жалобы на безрезультатное расследование. Затем следуют слова о возможности «выбрать время, чтобы попрощаться», и завершается записка фразой: «Невесело — не стоит того».

Они проверяли меня месяцами — и ничего не нашли, — якобы указывал финансист.

New York Times, ходатайствовавшая об обнародовании записки, отмечает, что подлинность письма не подтверждена. В ранее рассекреченных файлах по делу Эпштейна это письмо не фигурирует. Минюст США также не знал о его существовании.

До этого Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) начало расследование в отношении бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона, который дружил с уличенным в педофилии американским финансистом, писало агентство Reuters со ссылкой на электронное письмо бюро. В OLAF подтвердили старт расследования, но от дополнительных комментариев отказались, поскольку процесс продолжается.

США
Джеффри Эпштейн
письма
записи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фармацевты из Сочи продавали «запрещенку» и попались полицейским
Филолог объяснила феномен популярности Бориса Рыжего у молодежи
Аферисты начали разводить россиян с помощью «онлайн-диагностики»
Путин похвалил Ростех за один показатель в условиях СВО
Пьяница изрезал канцелярским ножом сотрудницу ПВЗ
Задержаны подозреваемые в убийстве чемпиона России по многоборью
Кузбасский пенсионер напал на знакомого с мачете в ходе конфликта
Погода в Москве в пятницу, 8 мая: «черемуховые» холода, грозы и ливень
В Минобороны России назвали дрон, которым ВСУ атаковали Петербург
Тренер ответила, почему нельзя тренироваться постоянно
У границ России кружили БПЛА и западные истребители
Раскрыты подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью
Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.