В США обнародовали якобы последние слова Эпштейна

Федеральный суд США обнародовал предсмертную записку, которую якобы написал скандально известный финансист Джеффри Эпштейн. Документ был обнаружен бывшим сокамерником Николасом Тартальоне в графическом романе после первой попытки самоубийства финансиста в июле 2019 года, пишет New York Times.

Текст начинается с жалобы на безрезультатное расследование. Затем следуют слова о возможности «выбрать время, чтобы попрощаться», и завершается записка фразой: «Невесело — не стоит того».

Они проверяли меня месяцами — и ничего не нашли, — якобы указывал финансист.

New York Times, ходатайствовавшая об обнародовании записки, отмечает, что подлинность письма не подтверждена. В ранее рассекреченных файлах по делу Эпштейна это письмо не фигурирует. Минюст США также не знал о его существовании.

До этого Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) начало расследование в отношении бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона, который дружил с уличенным в педофилии американским финансистом, писало агентство Reuters со ссылкой на электронное письмо бюро. В OLAF подтвердили старт расследования, но от дополнительных комментариев отказались, поскольку процесс продолжается.