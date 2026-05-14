Жертва Эпштейна рассказала о последствиях раскрытия ее личности

Выжившая жертва финансиста Джеффри Эпштейна не смогла сдержать эмоций во время слушаний в главном следственном комитете палаты представителей Конгресса США после того, как ее имя многократно оказалось в открытом доступе. Как сообщает RadarOnline, женщина заявила, что при публикации материалов по делу финансиста власти не обеспечили защиту личности пострадавших.

Я сохраняла анонимность под юридическим псевдонимом Джейн Доу. Однажды я проснулась и обнаружила, что мое имя упомянуто в интернете более 500 раз. В то время как богатые и влиятельные лица остаются под защитой редактуры, мое имя оказалось раскрыто всему миру. Я не могу жить, постоянно опасаясь за свою безопасность, — рассказала жертва.

По ее словам, после раскрытия данных ей стало значительно труднее вести обычную жизнь и избегать внимания со стороны общества и СМИ. Она подчеркнула, что публичное распространение информации о жертвах серьезно отразилось на ее психологическом состоянии и чувстве безопасности.

Ранее стало известно, что новый владелец острова Литл-Сент-Джеймс в Карибском море, ранее принадлежавшего Эпштейну, сталкивается с регулярными попытками проникновения со стороны посторонних. Люди пытаются попасть на остров, полагая, что Эпштейн может быть жив.