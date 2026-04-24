В ЕС начали расследование против дружившего с Эпштейном экс-посла Британии

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) начало расследование в отношении бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона, который дружил с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном, пишет Reuters со ссылкой на электронное письмо бюро. В OLAF подтвердили старт расследования, но от дополнительных комментариев отказались, поскольку процесс продолжается.

В свое время Politico сообщало, что Еврокомиссия проверяет, нарушил ли бывший еврокомиссар Мандельсон нормы ЕС. Согласно вскрывшимся архивам Эпштейна, он передал американскому финансисту планы Евросоюза по выделению экстренного финансирования в €500 млрд для проблемных стран еврозоны в период кризиса суверенной задолженности в 2010 году.

Мандельсон занимал пост еврокомиссара по торговле в 2004–2008 годах, ко времени кризиса уже покинув эту должность. Однако он сохранил обширные связи с европейскими чиновниками и мог иметь доступ к конфиденциальной информации о работе Еврокомиссии, отметили в изданиях.

Мандельсон был назначен послом Великобритании в США в феврале 2025 года, но лишился должности в сентябре того же года после вскрытия новых подробностей его общения с Эпштейном. В феврале 2026 года лондонская полиция провела обыски в двух домах дипломата, задержала его по подозрению в злоупотреблении полномочиями, а после допроса отпустила.

Ранее сообщалось, что Минюст США мешает расследованию Скотленд-Ярда в отношении Мандельсона, которого британцы задержали по подозрению в должностном преступлении в связи с делом Эпштейна. Утверждалось, что ведомство блокирует доступ европейских расследователей к ключевым уликам, связанным с финансистом.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

