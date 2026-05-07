Психолог ответила, почему люди часто испытывают одиночество в кругу близких

Люди часто чувствуют себя одинокими из-за самозапрета на проявление слабости, заявила NEWS.ru психолог Юлия Королева. По ее словам, боязнь обратиться за поддержкой может привести к эмоциональной опустошенности.

Одиночество часто связано с мыслями, чувствами и ощущениями внутренней пустоты от того, что вас не понимают, не принимают или вы считаете себя ненужным, находясь даже в браке или компании друзей. Это не про отсутствие контакта — это запрет быть слабыми и уязвимыми. И чем больше вы стараетесь быть хорошими, удобными, веселыми, тем больше опустошенность. Это чувство возникает из-за страха попросить о помощи или сказать, что вам плохо и вы устали, — сказала Королева.

Она подчеркнула, что ситуация становится проще, когда человек перестает ожидать от окружающих понимания его проблем без слов. По словам психолога, важно выражать свои чувства, даже если это может вызвать дискомфорт. Специалист заключила, что искренность перед самим собой помогает преодолеть ощущение одиночества.

Ранее психолог Елена Шпагина заявила, что весеннее обострение конфликтов связано с усталостью, накопившейся за зиму. По ее словам, недостаток витамина D снижает уровень серотонина и дофамина, ухудшая когнитивный контроль.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
