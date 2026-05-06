Психолог объяснила, почему весной часто обостряются конфликты с окружающими

Обострение конфликтов весной связано с накопленной за зиму усталостью — в холодный период люди меньше двигаются, реже бывают на свежем воздухе и хуже спят, объяснила психолог Елена Шпагина. В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что из-за дефицита витамина D у человека снижается уровень серотонина и дофамина, а следом за ним — когнитивный контроль.

Самая базовая причина — это состояние организма после зимы. К апрелю у большинства людей накапливается дефицит витамина D, снижается уровень серотонина и дофамина. Это приводит к объективному снижению когнитивного контроля — способности тормозить свои импульсивные реакции. К апрелю ресурс психики истощается, а долгожданное тепло еще не наступило стабильно. Это состояние напоминает «финишную прямую» перед отпуском: сил уже почти нет, а работать надо, — рассказала Шпагина.

Она отметила, что весной у родителей и выпускников могут накаляться отношения из-за предэкзаменационного стресса. Дачники чаще начинают спорить из-за земельных вопросов. Кроме того, яблоком раздора для некоторых людей становятся разговоры об отдыхе на майских праздниках.

Ранее психолог Лилия Гладких заявила, что общение без пауз на майских выходных может привести к семейным конфликтам. По ее словам, ситуацию нередко усугубляет употребление алкоголя в праздники.