Психолог объяснила, почему на майских нередко возникают семейные конфликты

Общение без пауз на майских выходных может привести к семейным конфликтам, заявила РИАМО психолог Лилия Гладких. По ее словам, ситуацию нередко усугубляет употребление алкоголя в праздники.

Первая причина конфликтов — это плотная коммуникация. В обычной жизни мы общаемся с близкими дозированно: вечером за ужином, пока готовим, пока разбираем детские дела. Это отдельные эпизоды, между которыми есть паузы. А в праздники мы оказываемся наедине друг с другом на целый день, а то и на несколько дней подряд. И тут всплывают все подводные рифы, которые в обыденной суете мы просто не замечаем, — объяснила Гладких.

Эксперт предупредила, что алкоголь даже в небольших дозах расслабляет психику. Человек в таком состоянии теряет внутренний контроль, что приводит к накалу в отношениях и ссорам. Наконец, в праздники некоторые люди выдыхают и выплескивают эмоции, которые привыкли сдерживать в обычные дни.

