Названы пять золотых правил во избежание конфликтов на работе

Регулярные беседы наедине с коллегами помогают избежать ссор на рабочем месте, заявила NEWS.ru семейный психолог Ольга Романив. По ее словам, многие конфликты происходят не из-за разногласий, а из-за неумения слышать друг друга и правильно интерпретировать слова.

Часто споры возникают не из-за принципиальных разногласий, а из-за того, что люди не слышат друг друга. Когда коллега высказывает недовольство или предлагает свою идею, важно постараться понять суть его позиции. Эмпатия — не проявление слабости, а демонстрация уважения. Фраза, сказанная вскользь, может быть интерпретирована иначе, чем предполагалось. Чтобы избежать подобных ситуаций, стоит придерживаться принципа четкости в общении. Еще одно золотое правило — поиск компромиссов. Суть этого подхода — не победить в споре, а найти решение. Регулярные короткие беседы один на один с коллегами помогают выявлять точки напряжения и устранять их, — сказала Романив.

По ее словам, не менее важно всегда контролировать собственные эмоции. Психолог добавила, что также внутри коллектива следует построить такую среду, где каждый сможет озвучивать собственное мнение без страха осуждения.

Чтобы избежать конфликтов на работе, важно обращать внимание на невербальные сигналы: интонацию, мимику и жесты. Они могут исказить смысл даже самой нейтральной фразы. Не менее важно уметь управлять своими эмоциями. Кто-то может быть раздражен из-за дедлайна, а кто-то перенервничал из-за проблем дома. В таких ситуациях нельзя поддаваться первому импульсу — повысить тон или замкнуться в себе. Также важно создавать безопасную среду, где каждый может высказать свое мнение без страха осуждения, — пояснила Романив.

Психолог посоветовала выстраивать культуру конструктивной обратной связи в команде. По ее словам, это означает умение мягко и тактично делиться наблюдениями.

