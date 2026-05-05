День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 06:00

Названы пять золотых правил во избежание конфликтов на работе

Психолог Романив: регулярные беседы наедине с коллегами помогут избежать ссор

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Регулярные беседы наедине с коллегами помогают избежать ссор на рабочем месте, заявила NEWS.ru семейный психолог Ольга Романив. По ее словам, многие конфликты происходят не из-за разногласий, а из-за неумения слышать друг друга и правильно интерпретировать слова.

Часто споры возникают не из-за принципиальных разногласий, а из-за того, что люди не слышат друг друга. Когда коллега высказывает недовольство или предлагает свою идею, важно постараться понять суть его позиции. Эмпатия — не проявление слабости, а демонстрация уважения. Фраза, сказанная вскользь, может быть интерпретирована иначе, чем предполагалось. Чтобы избежать подобных ситуаций, стоит придерживаться принципа четкости в общении. Еще одно золотое правило — поиск компромиссов. Суть этого подхода — не победить в споре, а найти решение. Регулярные короткие беседы один на один с коллегами помогают выявлять точки напряжения и устранять их, — сказала Романив.

По ее словам, не менее важно всегда контролировать собственные эмоции. Психолог добавила, что также внутри коллектива следует построить такую среду, где каждый сможет озвучивать собственное мнение без страха осуждения.

Чтобы избежать конфликтов на работе, важно обращать внимание на невербальные сигналы: интонацию, мимику и жесты. Они могут исказить смысл даже самой нейтральной фразы. Не менее важно уметь управлять своими эмоциями. Кто-то может быть раздражен из-за дедлайна, а кто-то перенервничал из-за проблем дома. В таких ситуациях нельзя поддаваться первому импульсу — повысить тон или замкнуться в себе. Также важно создавать безопасную среду, где каждый может высказать свое мнение без страха осуждения, — пояснила Романив.

Психолог посоветовала выстраивать культуру конструктивной обратной связи в команде. По ее словам, это означает умение мягко и тактично делиться наблюдениями.

Ранее практический психолог Лилия Лазарева заявила, что прокрастинация возникает из-за попытки избежать стресса или напряжения при выполнении задачи. По ее словам, из-за нежелания сталкиваться с дискомфортом человек сознательно или неосознанно оттягивает решение вопроса.

Life Style
работа
психологи
советы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Известная актриса из клипа «Девочка-война» погибла под колесами байкера
Окружение Мбаппе заступилось за футболиста
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.