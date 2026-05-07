Названо идеальное для кулинарии масло

Кокосовое масло отлично подходит для приготовления пищи, так как не выделяет канцерогены при термической обработке, заявила NEWS.ru нутрициолог Ольга Яблокова. Получаемое из него МСТ-масло, по словам эксперта, рекомендуется добавлять в напитки.

Кокосовое масло — отличный выбор для готовки благодаря высокой точке дымления, что делает его устойчивым к окислению при нагреве. Оно не будет образовывать канцерогены и подойдет для кулинарии. Также путем разделения жиров из него получают МСТ-масло, которое не имеет запаха и вкуса, а также быстрее усваивается организмом, обеспечивая быструю энергию. Его часто добавляют в кофе, делая напиток еще более бодрящим, — поделилась Яблокова.

Она подчеркнула, что у кокосового масла есть и отрицательные стороны, так как оно на 85% состоит из насыщенных жиров. Поэтому, по словам нутрициолога, важно следить за его количеством в рационе и контролировать потребление. Эксперт порекомендовала быть внимательными к этому людям с высоким уровнем холестерина и проблемами с сердечно-сосудистой системой.

Ранее нутрициолог Наталья Панова порекомендовала выбирать соусы в стеклянных бутылках. По ее словам, пластиковая упаковка может вступать в химическую реакцию с кислой основой такой продукции.