07 мая 2026 в 04:30

Названо идеальное для кулинарии масло

Нутрициолог Яблокова: кокосовое масло не выделяет канцерогены при приготовлении

Кокосовое масло отлично подходит для приготовления пищи, так как не выделяет канцерогены при термической обработке, заявила NEWS.ru нутрициолог Ольга Яблокова. Получаемое из него МСТ-масло, по словам эксперта, рекомендуется добавлять в напитки.

Кокосовое масло — отличный выбор для готовки благодаря высокой точке дымления, что делает его устойчивым к окислению при нагреве. Оно не будет образовывать канцерогены и подойдет для кулинарии. Также путем разделения жиров из него получают МСТ-масло, которое не имеет запаха и вкуса, а также быстрее усваивается организмом, обеспечивая быструю энергию. Его часто добавляют в кофе, делая напиток еще более бодрящим, — поделилась Яблокова.

Она подчеркнула, что у кокосового масла есть и отрицательные стороны, так как оно на 85% состоит из насыщенных жиров. Поэтому, по словам нутрициолога, важно следить за его количеством в рационе и контролировать потребление. Эксперт порекомендовала быть внимательными к этому людям с высоким уровнем холестерина и проблемами с сердечно-сосудистой системой.

Ранее нутрициолог Наталья Панова порекомендовала выбирать соусы в стеклянных бутылках. По ее словам, пластиковая упаковка может вступать в химическую реакцию с кислой основой такой продукции.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
