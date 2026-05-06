День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 16:49

Нутрициолог рассказала, как выбирать качественные соусы

Нутрициолог Панова: лучше выбирать соусы в стеклянных бутылках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

При выборе соусов лучше отдавать предпочтение продукции в стеклянных бутылках, посоветовала в беседе с «Радио 1» нутрициолог Наталья Панова. По ее словам, такие жидкие приправы имеют кислую основу, которая может вступать в химическую реакцию с пластиком.

Соусы нужно довезти, нужно, чтобы они постояли, дождались, пока вы их заберете. Соответственно, там есть ряд добавок, которые могут навредить организму. Если говорить о соевом соусе, то он только рекламируется как диетический. В нем есть глютен и много соли. Хочется пить, появляется отечность, — предупредила Панова.

Она напомнила, что самым калорийным соусом считается майонез. Специалист добавила, что хранить такую продукцию после вскрытия можно не более двух недель. Она также посоветовала обращать внимание на состав соуса при покупке: если буква Е и сахар стоят в первой трети списка, значит, он содержит химические добавки.

Ранее биолог Ирина Лялина предупредила, что чрезмерное употребление жидкости может привести к сбоям в сердечном ритме. По ее словам, многие популярные напитки таят в себе скрытые опасности, такие как высокие дозы сахара и «жидкие калории».

Здоровье
нутрициологи
продукты
рацион
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Слухи о романе с Порошиной, смерть Добровольской: как живет Ярослав Бойко
WP раскрыла масштабы катастрофы на американских базах в Кувейте и Бахрейне
Джеймса Кэмерона обвинили в краже внешности для персонажа «Аватара»
В Госдуме дали честную оценку деятельности Европарламента
Робот-гуманоид прошел обряд посвящения в буддизм
В посольстве раскрыли, пострадали ли россияне при наезде авто в Лейпциге
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.