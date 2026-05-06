Нутрициолог рассказала, как выбирать качественные соусы

При выборе соусов лучше отдавать предпочтение продукции в стеклянных бутылках, посоветовала в беседе с «Радио 1» нутрициолог Наталья Панова. По ее словам, такие жидкие приправы имеют кислую основу, которая может вступать в химическую реакцию с пластиком.

Соусы нужно довезти, нужно, чтобы они постояли, дождались, пока вы их заберете. Соответственно, там есть ряд добавок, которые могут навредить организму. Если говорить о соевом соусе, то он только рекламируется как диетический. В нем есть глютен и много соли. Хочется пить, появляется отечность, — предупредила Панова.

Она напомнила, что самым калорийным соусом считается майонез. Специалист добавила, что хранить такую продукцию после вскрытия можно не более двух недель. Она также посоветовала обращать внимание на состав соуса при покупке: если буква Е и сахар стоят в первой трети списка, значит, он содержит химические добавки.

Ранее биолог Ирина Лялина предупредила, что чрезмерное употребление жидкости может привести к сбоям в сердечном ритме. По ее словам, многие популярные напитки таят в себе скрытые опасности, такие как высокие дозы сахара и «жидкие калории».