Немецкой авиакомпании Lufthansa, возможно, придется дозаправлять свои самолеты в РФ, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в своих социальных сетях. Так он отреагировал на сообщения западных СМИ о том, что концерн рассматривает введение промежуточных остановок для дозаправки из-за дефицита авиатоплива.

В конечном итоге ей также может потребоваться покупать российские продукты питания во время промежуточных остановок, поскольку ЕС охватил продовольственный кризис, — написал Дмитриев.

Ранее политолог Александр Камкин предположил, что Германия может отменить санкции против России в случае митингов на улицах. Он отметил, что ФРГ не сможет оперативно решить топливный кризис. Согласно его прогнозу, противостояние между США и Ираном будет усиливаться, и, как следствие, продолжится дефицит поставок топлива. Последнее в перспективе ударит по промышленности Германии и среднему классу.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал о созыве Национального совета безопасности. Его члены обсудили критическую ситуацию с топливом, включая авиакеросин. Ситуация усугубилась на фоне последствий эскалации конфликта на Ближнем Востоке.