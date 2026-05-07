Армия Израиля разлагается на глазах. Генштаб в панике: ЦАХАЛ на грани бунта

Глава Генштаба израильской армии Эяль Замир предупредил о скором развале ЦАХАЛ. По его словам, в войсках участились случаи грабежей и мародерства, уничтожения религиозных символов, а солдаты носят нашивки с политическими лозунгами. По мнению Замира, главная причина раздрая — усталость бойцов от ведения войны сразу на нескольких фронтах. Что на самом деле происходит в Армии обороны Израиля и может ли она взбунтоваться против властей страны — в материале NEWS.ru.

Что происходит с ЦАХАЛ

В начале мая израильская армия возобновила удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане, а также начала масштабную наступательную операцию в регионе. Правда, не обошлось без курьезов: так, войска еврейского государства неправильно идентифицировали собственные ракеты, выпущенные по позициям противника, и по ошибке осуществили их перехват.

Буквально за несколько дней до этого Эяль Замир выступил перед высокопоставленными израильскими командирами, признав плачевное состояние армии. Он отметил, что ЦАХАЛ уже более двух лет ведет войну сразу против нескольких противников, испытывая при этом острую нехватку личного состава. А те люди, что есть в ее распоряжении, деморализованы и все чаще становятся участниками скандальных инцидентов: глава Генштаба упомянул массовые случаи мародерства в Ливане и уничтожение статуи Иисуса в южноливанской деревне Дебель.

«Грабежи — это позор. Это пятно на чести всей армии. Мы не должны быть армией мародеров», — подчеркнул Замир.

Он объявил, что дал распоряжение создать административную структуру, в которую войдут генеральный военный прокурор, военная полиция и управление кадровыми ресурсами. Их задачей будет расследование дисциплинарных и уголовных дел, связанных с мародерством. Замир также приказал каждому командиру бригады провести расследование случаев мародерства в своих подразделениях и доложить о результатах начальникам в течение недели.

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почему у ЦАХАЛ большие проблемы

Усталость от боевых действий — на самом деле одна из ключевых проблем, с которыми сегодня сталкивается израильская армия, рассказал NEWS.ru востоковед Фархад Ибрагимов. По его словам, ЦАХАЛ обычно «победно» заканчивала операции за пару недель, однако в секторе Газа она воюет уже 2,5 года — и движение ХАМАС до сих пор не побеждено. Третий месяц продолжаются конфликт в Иране и бои с «Хезболлой» в Ливане, где также нет ощутимых успехов.

«Второй важный момент: давление тыла. В Израиле растет инфляция, в том числе из-за резкого подорожания энергоресурсов. Экономике не хватает рабочих рук — сотни тысяч людей на фронте», — указал Ибрагимов.

Кроме того, подчеркнул эксперт, на состоянии армии сказывается политическая нестабильность в Израиле — свои головы там поднимают противники премьера Биньямина Нетаньяху. Бывшие главы кабмина — Нафтали Беннет и Яир Лапид — объявили о создании общей партии «Вместе», цель которой — добиться свержения Биби. Не лучшим образом на моральном духе военных сказывается и внешнеполитическая обстановка.

«Израиль уже не может полагаться на своего единственного союзника — США. Дональд Трамп не в состоянии победить Иран и договаривается с ним, не очень-то учитывая интересы Израиля», — добавил Ибрагимов.

Власти еврейского государства в свою очередь не хотят сворачивать конфликт и наращивают оборонный бюджет для ведения войны, в которой личный состав не видит конечной цели.

«Очевидно, что ни Иран, ни ХАМАС, ни „Хезболлу“, ни йеменских хуситов окончательно победить невозможно. Больше того, их не получается победить даже временно. И сам Израиль, и его армия оказались в психологическом и военно-политическом тупике», — рассказал востоковед.

К чему приведет раздрай в ЦАХАЛ

Газета The Times of Israel еще в августе прошлого года сообщала о конфликте Замира и Нетаньяху из-за планов последнего полностью оккупировать сектор Газа. Глава Генштаба тогда назвал это решение «ловушкой» для ЦАХАЛ, которую окончательно истощит эта операция.

Военный эксперт кандидат исторических наук Иван Коновалов в беседе с NEWS.ru усомнился в том, что командование израильской армии вступит в открытый конфликт с политическим руководством страны.

«Вряд ли в ЦАХАЛ случится бунт. Скорее будут, как в ВСУ, нарастать упаднические настроения. Ведь если нет зримого успеха, то нет и мотивации воевать дальше. А нет мотивации — армия разлагается», — пояснил он.

По словам Коновалова, много лет израильтяне решали вопросы силой, так как обладали более мощными техническими ресурсами, чем их противники. Однако сегодня и Иран, и «Хезболла», которая успешно использует в Ливане «трофейную» бронетехнику Израиля, дают ЦАХАЛ серьезный отпор.

«Решать все вопросы силой, как раньше, уже не получается. Поддержки Европы, которая была в последние 80 лет, Израиль лишился. На США особой надежды нет — они сами ослабли. Что делать? Только мириться с соседями», — подчеркнул эксперт.

Фархад Ибрагимов согласен с тем, что Израилю пора пересмотреть политику.

«Да, соседи его не любят. Но „сбрасывать в море“, думаю, реально никто не собирается. Израиль, как ни странно, объединяет страны Ближнего Востока — его все не любят. И общий враг не дает соседям — например, арабам и иранцам — передраться между собой», — заключил востоковед.

