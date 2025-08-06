Нетаньяху поссорился с главой Генштаба из-за Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поссорился с главой генштаба Эялем Замиром из-за планов оккупации сектора Газа, сообщает The Times of Israel. По мнению военного, это будет ловушкой для Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Замир утверждает, что это решение представляет собой «ловушку» для ЦАХАЛ, — говорится в публикации.

Глава Генштаба считает, что попытка оккупации Газы обернется большими потерями в рядах ЦАХАЛ. Кроме того, такое решение угрожает жизни израильских заложников в руках ХАМАС.

Другой причиной раздора стали публикации сына премьера Яира Нетаньяху в социальных сетях. Тот обвинил Замира в «попытке военного переворота, достойного банановой республики в Центральной Америке 70-х годов».

Ранее СМИ выяснили, что Нетаньяху планирует расширить военную операцию на территории сектора Газа. Таким образом политик рассчитывает освободить заложников, которые по-прежнему находятся в плену палестинской группировки ХАМАС. Израиль поддерживает постоянный контакт по вопросу заложников с Соединенными Штатами. В Тель-Авиве все больше склоняются к тому, что руководство ХАМАС не стремится к мирному урегулированию конфликта и не желает обмениваться пленными.