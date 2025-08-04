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04 августа 2025 в 09:58

Израиль заподозрили в планах освободить заложников ХАМАС военным путем

ABC: Нетаньяху расширит военную операцию в Газе для освобождения заложников

Фото: Nasser Ishtayeh/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует расширить военную операцию на территории сектора Газа, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на анонимный израильский источник. По его данным, таким образом политик рассчитывает освободить заложников, которые по-прежнему находятся в плену палестинской группировки ХАМАС.

Премьер-министр Нетаньяху настаивает на расширении военных операций по освобождению заложников военным путем, — говорится в публикации.

Уточняется, что Израиль поддерживает постоянный контакт по вопросу заложников с Соединенными Штатами. При этом в Иерусалиме все больше склоняются к тому, что руководство ХАМАС не стремится к мирному урегулированию конфликта и не желает обмениваться пленными.

Ранее газета Jerusalem Post со ссылкой на источник сообщала, что Израилю и США могут потребоваться месяцы для подготовки новой сделки с ХАМАС. Уточняется, что пока остается неясным, будет ли этот план представлен и будет ли он включать ультиматум для палестинского движения.

Израиль
сектор Газа
заложники
ХАМАС
Биньямин Нетаньяху
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