Украинцы травят организаторов «Бессмертного полка» в Европе: подробности

Россиянка Виктория Самойлова, переехав более 10 лет назад в Испанию, стала организатором «Бессмертного полка» в Мадриде. Почему с 2022 года активисты этой акции живут будто на линии огня, кто и зачем раскачивает в Испании русофобские настроения и как в действительности там относятся к русским, Самойлова рассказала NEWS.ru.

Как Виктория Самойлова стала координатором «Бессмертного полка» в Мадриде

Самойлова рассказала NEWS.ru, что в 2012 году выиграла грант правительства Ленинградской области (сама она родом из тех мест). Поехала учиться в Испанию, по финансовому направлению. Влюбилась в парня из Мадрида и вышла замуж. Жить стали на родине супруга. Вика вспоминает, что ей было очень сложно психологически — рядом ни друзей, ни родных. Чужие традиции, обычаи. Чужое все.

Накануне 9 Мая, говорит собеседница, совсем загрустила. Дома в России всегда отмечали эту дату — пели военные песни, вспоминали родных-фронтовиков. «У меня двое прадедов воевали. Один погиб в самом начале войны, защищая Москву. А второй участвовал в Курской и Сталинградской битвах, дошел до Берлина, встретил там Победу. Для моей семьи это святой праздник», — поделилась Самойлова.

Вика добавила, что ветераны Второй мировой есть и среди испанцев — многие республиканцы сражались в рядах Красной армии. У них тоже есть внуки, которые с энтузиазмом восприняли идею «Бессмертного полка». «Вместе с нами с портретами своих дедов выходят последователи республиканцев, коммунисты, антифашисты. Присоединяются люди, переехавшие в Испанию из бывших республик СССР, „Бессмертный полк“ нас всех объединяет», — говорит Виктория.

Виктория Самойлова Фото: Личный архив Виктории Самойловой

Как участникам «Бессмертного полка» угрожали украинские радикалы

В феврале 2022 года, когда в России началась СВО, радикалы бегали по улицам Мадрида, размахивая «жовто-блакитными» флагами, кричали, что «Россия напала на маленькую Украину».

А ведь в действительности это украинская армия с 2014 года — после госпереворота — уничтожала мирный русскоязычный Донбасс артиллерией. К 2022 году обстреливали уже и белгородское приграничье. «СВО стала единственным и неотвратимым способом самозащиты русских людей, мы это понимаем», — подчеркивает Самойлова.

Она добавила, что совместно с украинскими радикалами действовали и последователи российского оппозиционного политика Алексея Навального. Навальнистов, по ее словам, после начала СВО также переехало немало в Мадрид из России. Для них «Бессмертный полк» — будто красная тряпка.

«Нам — организаторам и координаторам „Бессмертного полка“, и даже простым участникам, — радикалы писали угрозы в соцсетях. Что „будут сжигать“ и „выпустят кишки“. Что сотрут всех, кто выйдет с портретами фронтовиков. Что выкрадут наших детей и сотворят страшное. Мне пришлось полностью поменять свою жизнь. Фото мои распространялись в экстремистских соцсетях и на сайтах, усиленно искали мой домашний адрес. Это делалось для того, чтобы раскрутить ненависть в отношении меня и таким образом подвести какого-нибудь фанатика к желанию нанести мне физические увечья», — поделилась активистка.

Сорвать «Бессмертный полк» не удалось, уточнила она. Хотя многие сторонники акции и не стали в ней участвовать, испугавшись. Приходили самые стойкие и смелые.

«Нас тогда, в 2022-м, очень поддержали испанские ребята-антифашисты. Они встали живым щитом по обе стороны колонны. Закрывали нас от беснующихся украинских радикалов, которые скакали и кричали проклятия „Бессмертному полку“ и нам», — говорит собеседница. Она уточняет, что антифашисты «рисковали многим». «За поддержку русских» могли уволить с работы или устроить провокацию и посадить в тюрьму, такие случаи были, уточнила Самойлова. «Даже понимая эти риски, ребята все равно были с нами», — отметила активистка.

Фото: Личный архив Виктории Самойловой

Что организатор «Бессмертного полка» в Мадриде сказала россиянам

Виктория обратилась к жителям России, напомнив, что далеко не все на Западе «плохие». «Да, есть те, кто сбежал от СВО и переехал, некоторые — в Испанию. Как раз они и пытаются уничтожить наш „Бессмертный полк“, издевались надо мной и другими организаторами. Это враги России. Но есть и огромное количество людей на Западе, которые сегодня защищают нашу Родину и право быть русскими. Я хочу, чтобы это поняли».

Она добавила, что, несмотря на пропаганду, простые граждане западных стран не хотят воевать с Россией и тепло относятся к русским, любят нашу культуру и страну в целом.

В этом году акция «Бессмертный полк» в Мадриде пройдет по сложившейся традиции, подчеркнула Виктория. «Готовимся! Уже замечаем, что у полиции отношение к нам более лояльное, а к украинским националистам и их подельникам, мешающим нам во время шествия, — более строгое и жесткое. Их оттесняют от нас мгновенно и прогоняют», — говорит Самойлова.

Она сообщила, что в Мадрид часто приезжают выступать известные артисты — из тех, кто покинул РФ после начала СВО. «Валерий Меладзе, например, бывает, афиши висят — активно зазывают. Ходят ли люди на его концерты? Не знаю. Я не ходила ни разу. И желания нет», — сказала собеседница.

NEWS.ru выражает благодарность движению «Мы есть русские!» и его лидеру Светлане Кузнецовой за помощь в подготовке материала.

Читайте также:

Очень важное выступление Путина на параде Победы: что он скажет, чего ждать

Составлен список регионов РФ, где пройдут парад Победы и «Бессмертный полк»

«Ты что сделал для Родины?»: жизнь и подвиг погибшего героя СВО