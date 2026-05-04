Кладу это в лунку — и томаты как с картинки: простой трюк, а урожай реально мощный

Весной каждый огородник ломает голову, что добавить в лунку для томатов. На деле все проще: не нужны «чудо-смеси», важнее создать мягкий старт для корней. Именно от этого зависит, как быстро рассада приживется и пойдет в рост.

Профессионалы делают ставку на умеренность. В лунку кладут горсть хорошо перепревшего перегноя — он питает, но не обжигает корни. Добавляют чайную ложку суперфосфата: фосфор помогает быстрее нарастить сильную корневую систему. Золу используют осторожно — ее избыток повышает щелочность и может навредить.

Почву лучше пролить заранее, а не в момент посадки. Сажают без сильного заглубления, иногда убирают нижние листья для лучшей вентиляции. Важно, чтобы земля была теплой — ниже 14 °C корни «засыпают».

Главное правило — не перекармливать. Иначе будет много ботвы и мало плодов. Аккуратная посадка и спокойная адаптация в первые дни дают куда лучший результат, чем любые модные добавки.

