Забудьте о петуниях, которые гниют от дождя: этот цветок-веер не боится ливней и самоочищается

Сцевола, или австралийский цветок-веер, — это настоящая находка для сада, которая пока еще незаслуженно обделена вниманием дачников, но обладает массой преимуществ перед петуниями и лобелиями.

Ее главный козырь — уникальная форма цветка, напоминающая раскрытый веер, и фантастическая выносливость. В отличие от капризной петунии, сцевола не боится дождя: ее нежные лепестки не повреждаются и не слипаются после ливня, а отцветшие бутоны опадают сами, избавляя вас от нудной работы по их удалению.

Растение образует идеальный ампельный куст высотой до 50 см с гибкими, ниспадающими побегами, которые могут свисать до 65 см. Уход за сцеволой минимален, что идеально для занятых дачников: ей нужно много солнца и умеренный полив.

Цветение сцеволы невероятно обильное и продолжительное: с июня до самых заморозков куст буквально усыпан цветками, каждый из которых держится до двух недель, а палитра включает небесно-голубые, сиреневые, фиолетовые, розовые и белые оттенки.

