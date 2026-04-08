Посадите этот цветок один раз — и он создаст серебряный ковер, который не требует полива годами

Ясколка Биберштейна — это настоящая находка для дачников, которые ценят красоту без лишних хлопот. Ее главное преимущество — способность создавать потрясающий серебряный ковер.

Многолетник образует плотные подушки из стелющихся побегов высотой всего 15–20 см, но при этом способен разрастаться в диаметре до 30 см. Серебристо-серые опушенные листья выглядят декоративно с ранней весны до снега, а в мае-июне растение покрывается сотнями белоснежных цветков с золотистой сердцевиной, превращая участок в сияющее облако.

Уход за ясколкой минимален: она засухоустойчива, полив ей не требуется годами, только в самую сильную жару, а зимует без укрытия, выдерживая морозы до -34 °C. Растение нетребовательно к почве и отлично чувствует себя даже на бедных каменистых грунтах. Посадив ясколку один раз, вы на 3–5 лет забудете о проблемах с этим уголком сада.

Единственное, что потребуется, — слегка сдерживать ее агрессивный рост, удаляя лишние побеги, и раз в несколько лет омолаживать кустики. Этот цветок устойчив к болезням, не боится ветра и сквозняков.

