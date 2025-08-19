Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 18:43

Политолог объяснил, за что Запад мог отравить Навального

Политолог Солонников: на Западе считали Навального отработанным материалом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Навальный, который в 2020 году проходил лечение в немецкой клинике «Шарите», якобы после отравления, мог пострадать из-за действий своих зарубежных кураторов, сказал в беседе с NEWS.ru политолог Дмитрий Солонников. По его мнению, таким образом Запад пытался запугать оппозиционера и показать, что тому однозначно стоит работать против России, либо уже рассматривал Навального как «отработанный материал».

Его кураторы, ведущие против России информационную кампанию, посчитали, что иметь мертвого оппозиционера выгоднее, чем живого. Пользы от него уже не так много, есть достаточно молодых и активных людей, готовых работать с MI-6, ЦРУ и другими разведками. А мертвый Навальный станет некой иконой, которую можно будет использовать в пропагандистской борьбе, — пояснил эксперт.

Солонников также не исключил, что за предполагаемым отравлением могли стоять его сторонники по оппозиции, которые решили работать с Западом не через Навального, а напрямую.

Возможно, это было противостояние различных людей или групп, которые получали заказы и гранты от Запада. И люди из окружения Навального, работающие с зарубежными кураторами, решили: а зачем им получать деньги через Навального? Можно ведь его убрать, сделать из него посмертную икону, а дальше все заказы пойдут им напрямую, — заметил политолог.

Навальный был снят с рейса, летевшего из Томска в Москву, 20 августа 2021 года. Блогер почувствовал себя плохо на борту самолета, который экстренно приземлился в Омске. Местные врачи оказали ему помощь, после чего Навального перевели на лечение в Германию. В «Шарите» пришли к выводу, что пациента могли отравить. Российские врачи диагностировали у Навального нарушение обмена веществ.

Ранее экономист Василий Колташов заявил, что дело фонда Джорджа Сороса «Открытое общество» (признан нежелательной организацией в РФ) продолжает жить в России, несмотря на юридическое устранение этой организации. Он назвал большой проблемой проникновение людей «соросовского мировоззрения» в отечественную сферу образования.

Алексей Навальный
Запад
оппозиция
отравления
Олеся Казакова
О. Казакова
