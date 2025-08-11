Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 19:40

В российских вузах нашли агентов Сороса

Экономист Колташов рассказал об агентах Сороса в российских вузах

Фото: Shutterstock/Matej Kastelic

Фонд «Открытое общество» (признан нежелательной организацией в РФ) Джорджа Сороса удалось юридически победить в России, однако ее дело продолжает жить, сказал в беседе с NEWS.ru экономист Василий Колташов. Он назвал большой проблемой проникновение людей «соросовского мировоззрения» в российскую сферу образования.

Многие люди благодаря фонду Сороса сделали карьеру и сейчас возглавляют кафедры, являются профессорами, докторами наук. Это касается и массы российских экономистов, которые буквально кормились с рук Сороса и его структур, — пояснил эксперт.

Колташов добавил, что теперь эти люди ведут занятия для российских студентов, распространяя среди них выгодные структурам Сороса идеи и ценности.

Никакой чистки не было, поэтому сам фонд Сороса в России мертв, а дело его живет. Это целая мафия, самая натуральная пятая колонна в сфере образования и гуманитарных научных исследований, — подчеркнул собеседник.

Ранее политолог Владимир Скачко заявил, что акции протеста на Украине в поддержку Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры были отнюдь не проявлением гражданского самосознания. По его мнению, митинговали представители связанных с Джорджем Соросом НКО.

Джордж Сорос
Россия
образование
вузы
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Павел Воробьев
П. Воробьев
