Раскрыто, кто и почему пытался устроить новый Майдан в Киеве

Раскрыто, кто и почему пытался устроить новый Майдан в Киеве Политолог Скачко связал протесты на Украине с НКО Сороса

Акции протеста в Киеве и других городах Украины в поддержку Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) — отнюдь не проявление гражданского самосознания на Украине и не имеют отношения к борьбе с коррупцией, рассказал NEWS.ru политолог Владимир Скачко. По его словам, митинговали представители связанных с миллиардером Джорджем Соросом НКО.

Этот новый Майдан — последний всплеск так называемых «соросят», которые поняли, что могут потерять остатки денег. Им заплатили последние, они пришли, покричали на площади. Но никакого Майдана там нет. Есть люди, которых оторвали от кормушки. Нет никакого гражданского общества, нет никакой борьбы с коррупцией на Украине, — убежден Скачко.

Смысл переподчинения украинских антикоррупционных структур Генпрокуратуре, в том, чтобы сделать их «ручными», пояснил политолог. Таким образом, по его мнению, из-под удара будут выведены все высшие чиновники.

Недавно президент США Дональд Трамп сказал, что будет разбираться, куда пошли 350 миллиардов, которые Байден потратил на Украину. По приказу Запада могло начаться расследование и подобраться прямо к Зеленскому. Коррупционный скандал был бы обеспечен, — считает эксперт.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады собираются оспорить в Конституционном суде Украины закон об ограничении полномочий САП и НАБУ. 22 июля парламент поддержал законопроект, отменяющий независимость ведомств.