В Раде решили оспорить закон об ограничении НАБУ и САП Депутаты Рады решили через суд оспорить закон об ограничении прав НАБУ и САП

Депутаты Рады собираются оспорить в Конституционном суде Украины закон об ограничении полномочий Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), сообщил в Telegram-канале парламентарий Ярослав Железняк. Верховная рада Украины 22 июля поддержала законопроект, отменяющий независимость НАБУ и САП, закон уже подписал украинский лидер Владимир Зеленский.

Единственное, что сейчас можно сделать, чтобы исправить ситуацию, — это снести этот зашкварный закон в Конституционном суде. Там столько статей регламента было нарушено во время его одобрения, что это достаточно реалистично. Поэтому начинаем подготовку и сбор подписей на конституционное представление в Конституционный суд. Нужно будет 45 подписей депутатов, но думаю, столько еще пока в Раде найдется, — написал Железняк.

Принятие ограничивающего независимость САП и НАБУ закона вызвало волну протестов в Киеве, Львове и других городах, где участники акций требовали сохранения независимости антикоррупционных институтов. Мэр Киева Виталий Кличко присоединился к митингу у офиса президента, назвав реформу «шагом к авторитаризму». Критики закона, включая депутатов оппозиции, считают, что он фактически ликвидирует ключевые достижения реформ, подрывая доверие международных партнеров.