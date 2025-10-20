Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 10:35

Трамп рассказал, кто может быть причастен к организации протестов No Kings

Трамп: Сорос может быть причастен к организации протестов No Kings

Участники протеста No Kings Участники протеста No Kings Фото: Vincent Isore/IMAGO/Global Look Press

Финансист Джордж Сорос может быть причастен к организации протестов No Kings («Нет королям») в США, заявил журналистам глава Белого дома Дональд Трамп. Президент отметил, что люди, вышедшие на демонстрации, не представляют народ Соединенных Штатов. Трамп также подчеркнул, что работает во благо страны и не является королем. Видео ответа президента США опубликовано в аккаунте Белого дома в соцсети X.

Полагаю, что их (протесты. — NEWS.ru) оплатил Сорос и другие леворадикальные безумцы, — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что в США прошли массовые протесты под лозунгом No Kings против политики Трампа. Всего состоялось более 2700 мероприятий во всех 50 штатах.

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс на фоне массовой акции опубликовал в соцсетях созданный искусственным интеллектом ролик. На видео американский лидер предстает в образе короля, перед которым до земли склоняются его противники.

До этого стало известно, что тысячи демонстрантов заполонили центр Нью-Йорка, выражая свой протест против президента США. Митингующие, неся в руках американские флаги и плакаты с лозунгами «К черту Трампа», «Трамп должен уйти» и «Я выступаю за свободу слова», собрались на Таймс-сквер.

США
Дональд Трамп
протесты
Джордж Сорос
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Крыму повысили лимит на продажу бензина
Волчанск, Северск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 20 октября
В Киеве прозвучал взрыв
Земфира отказалась ехать в Армению после вирусного видео с Пашиняном
В Госдуме заступились за Роднину после ее слов о пенсиях
В ЕС сочли «не очень приятной» новость о поездке Путина в Будапешт
Стало известно о пожарной обстановке в Московской области
На Западе раскрыли, когда Украина может получить кредит за счет активов РФ
Названа вероятная цель мощной ночной атаки на порт Одессы
Более 600 дилерских центров закрылись в России за девять месяцев 2025 года
Стало известно, что пообещали напавшему на жену бизнесмена Шевырева
Школьник получил перелом руки после конфликта с учителем
Родственник «наказал» девушку после неудачной «проверки на целомудрие»
Экс-директор оценила возможность кражи из российского музея
Почему экономия на инженерных сетях оборачивается миллионами потерь
Как выбрать обручальные кольца: все о металлах и формах
ФТС обнародовала порядок ввоза товаров на нужды СВО
Армия России добралась до наемников из ЮАР
В Европе жестко прошлись по тем, кто переписывает итоги Второй мировой
«Продолжается продвижение»: Пушилин об успехах ВС России в ДНР
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.