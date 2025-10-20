Трамп рассказал, кто может быть причастен к организации протестов No Kings

Трамп рассказал, кто может быть причастен к организации протестов No Kings Трамп: Сорос может быть причастен к организации протестов No Kings

Финансист Джордж Сорос может быть причастен к организации протестов No Kings («Нет королям») в США, заявил журналистам глава Белого дома Дональд Трамп. Президент отметил, что люди, вышедшие на демонстрации, не представляют народ Соединенных Штатов. Трамп также подчеркнул, что работает во благо страны и не является королем. Видео ответа президента США опубликовано в аккаунте Белого дома в соцсети X.

Полагаю, что их (протесты. — NEWS.ru) оплатил Сорос и другие леворадикальные безумцы, — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что в США прошли массовые протесты под лозунгом No Kings против политики Трампа. Всего состоялось более 2700 мероприятий во всех 50 штатах.

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс на фоне массовой акции опубликовал в соцсетях созданный искусственным интеллектом ролик. На видео американский лидер предстает в образе короля, перед которым до земли склоняются его противники.

До этого стало известно, что тысячи демонстрантов заполонили центр Нью-Йорка, выражая свой протест против президента США. Митингующие, неся в руках американские флаги и плакаты с лозунгами «К черту Трампа», «Трамп должен уйти» и «Я выступаю за свободу слова», собрались на Таймс-сквер.