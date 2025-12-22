Новый год-2026
22 декабря 2025 в 19:21

«Ничего не сотворил»: политолог о вероятности импичмента Трампа

Политолог Ордуханян: в США нет оснований для импичмента Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
В США нет оснований для объявления импичмента действующему президенту Дональду Трампу, заявил NEWS.ru политолог-американист Рафаэль Ордуханян. По его мнению, в текущей ситуации это неосуществимо, а подобные заявления абсолютно естесственны в преддверии выборов в Конгресс в 2026 году.

Импичмент осуществляется только при одобрении двух третей сенаторов и более половины конгрессменов, что по сути своей просто невозможно. И Трамп ничего такого не сотворил, за что его можно было бы привлечь. Это не как с Уотергейтом (политический скандал в США в 1972–1974 годах, связанный с попыткой установить подслушивающие устройства в штаб-квартире Демократической партии. — NEWS.ru) и Ричардом Никсоном (37-й президент США. — NEWS.ru), когда было двухпартийное согласие о махинациях и грубейших нарушениях закона со стороны Никсона, — высказался Ордуханян.

Политолог подчеркнул, что реальной угрозы слова об импичменте Трампа не несут. Он подчеркнул, что подобные заявления уже звучали и в адрес других американских лидеров.

Я думаю, что те круги в консервативных сообществах и Республиканской партии хотят таким образом подхлестнуть самого Дональда Трампа, чтобы в последние два года своего президентства он был более внимателен к требованиям своих однопартийцев. Я думаю, что это все укладывается в общую картину нынешних политических реалий США, так что реальной угрозы это не несет. Попытки такие были неоднократно. Причем они были как в отношении [Джо] Байдена (экс-президент США. — NEWS.ru), так и в отношении Дональда Трампа, — резюмировал Ордуханян.

Ранее палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию об импичменте Трампа. Инициатива, внесенная демократом Элом Грином, не получила необходимой поддержки.

Софья Якимова
С. Якимова
