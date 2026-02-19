ВС России «обратили в камень» больше 60 целей ВСУ в ДНР с начала года

Артиллерийский расчет гаубицы «Мста-Б», который получил прозвище Медуза, с начала 2026 года поразил свыше 60 целей ВСУ в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике, заявил РИА Новости старший наводчик артиллерийской бригады Южной группировки войск с позывным Малый. По его словам, прозвище Медуза уходит корнями в древнегреческую мифологию.

В этом году, с 1 января, мы уничтожили больше 60 целей ВСУ. Обратили противника в камень, и противник был уничтожен, — отметил собеседник агентства.

Ранее офицер мотострелкового подразделения группировки войск «Север» с позывным Добрыня рассказал, что группа наемников из Колумбии, которые воевали в составе ВСУ, попалась в ловушку и была уничтожена. При осмотре вещей у них нашли колумбийские паспорта, которые позднее передали в штаб.

До этого стало известно, что российским штурмовикам благодаря проявленной в критической ситуации находчивости удалось захватить в плен двух военнослужащих ВСУ в Днепропетровской области. Как рассказал пулеметчик с позывным Мина, бойцы ВС РФ заставили противника поверить, что он окружен.