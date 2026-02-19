Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 05:32

ВС России загнали в ловушку и уничтожили группу наемников ВСУ

МО: ВС РФ загнали в ловушку группу колумбийских наемников ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Группа наемников из Колумбии, которые воевали в составе ВСУ, попалась в ловушку и была уничтожена, рассказал РИА Новости офицер мотострелкового подразделения группировки войск «Север» с позывным Добрыня. Он отметил, что противник отказался сдаться в плен, после чего начался стрелковый бой.

Было принято решение не наносить огневое поражение издалека дронами, а подпустить группу ближе, чтобы либо взять в плен, либо уничтожить из стрелкового оружия, — указал он.

Группа была уничтожена на месте. При осмотре вещей у них нашли колумбийские паспорта, которые позднее передали в штаб, отметили в МО РФ.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, которые работают в интересах ВСУ. В ведомстве уточнили, что удар стал ответом на террористические атаки Киева на гражданские объекты на территории России. По сведениям источников, для этого использовались сотни БПЛА «Герань», зафиксирован взлет дальних бомбардировщиков Ту-95МС/Ту-160. В Минобороны эту информацию пока не комментировали.

ВС РФ
ВСУ
военные
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа самая полезная рыба, покупка которой не ударит по карману
Юрист ответил, что грозит за оставленные в подъезде пакеты с мусором
Два мирных жителя пострадали при атаке БПЛА на Брянскую область
Польша решила подать иск о репарациях против России
Россиянам раскрыли, оштрафуют ли их за игру на гитаре или караоке дома
Фигуранты дела Долиной просят отменить приговор
Диетолог рассказала, что не рекомендуется есть детям перед сном
«Запад» разбил 44 тяжелых квадрокоптера ВСУ: успехи ВС РФ к утру 19 февраля
Над Ленобластью сбили четыре дрона
В Samsung отреагировали на невыдачу спортсменам из РФ телефонов на ОИ
Дочь не от мужа, забвение: как жила и ушла кинокрасавица СССР Ларионова
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 февраля
В Совбезе раскрыли, для чего Киев использует наркобизнес
ВС России загнали в ловушку и уничтожили группу наемников ВСУ
Командир ВСУ пригрозил смертью своим за отход с позиций
Врач рассказала, какая еда может ускорить развитие цирроза печени
Посол прокомментировал выпад Макрона о создании аналога «Орешника»
Неадекватный пассажир попытался вломиться в кабину пилотов самолета
Минпросвещения с 1 сентября запустит профильный ЕГЭ в педвузах
Додик заявил о создании многополярного мира через СВО
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.