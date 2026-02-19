Группа наемников из Колумбии, которые воевали в составе ВСУ, попалась в ловушку и была уничтожена, рассказал РИА Новости офицер мотострелкового подразделения группировки войск «Север» с позывным Добрыня. Он отметил, что противник отказался сдаться в плен, после чего начался стрелковый бой.

Было принято решение не наносить огневое поражение издалека дронами, а подпустить группу ближе, чтобы либо взять в плен, либо уничтожить из стрелкового оружия, — указал он.

Группа была уничтожена на месте. При осмотре вещей у них нашли колумбийские паспорта, которые позднее передали в штаб, отметили в МО РФ.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, которые работают в интересах ВСУ. В ведомстве уточнили, что удар стал ответом на террористические атаки Киева на гражданские объекты на территории России. По сведениям источников, для этого использовались сотни БПЛА «Герань», зафиксирован взлет дальних бомбардировщиков Ту-95МС/Ту-160. В Минобороны эту информацию пока не комментировали.