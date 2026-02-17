Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 10:22

Военкоры сообщили о массированном ударе по Украине

«РВ»: ВС России нанесли массированный удар БПЛА по Украине

Ту-95МС Ту-95МС Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил о массированном ударе по объектам ВПК Украины. По сведениям источника, для этого использовались сотни БПЛА «Герань», зафиксирован взлет дальних бомбардировщиков Ту-95МС/Ту-160. В Министерстве обороны РФ информацию пока не комментировали.

Помимо этого, в ближайшее время якобы ожидается выход в море кораблей для запуска ракет «Калибр», также на старте — оснащенные «Кинжалами» МиГ-31К и оперативно-тактические ракетные комплексы. Украинское издание «Страна.ua» сообщило об ударах в Одессе, Днепре, массированные удары были во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Утром 17 февраля пресс-служба Минобороны сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 151 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, по 50 и 29 БПЛА уничтожили над Черным и Азовским морями, 38 — над Крымом, еще 18 беспилотников сбили над территорией Краснодарского края.

Тем временем в аэропортах Перми и Уфы сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Их ввели ранним утром 17 февраля в целях безопасности.

ВС РФ
Минобороны РФ
БПЛА
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Застрявшим в Териберке китайцам пришлось ночевать посреди тундры
Автоэксперт объяснил, как изменится экзамен для сдачи на права
Ребенок провалился под лед на реке Обь
Пашинян вступил в официальный брак
Сотрудники с детьми могут получить право работать удаленно в период каникул
Умер автор хитов Мадонны и Уитни Хьюстон
Названа предполагаемая дата полной блокировки Telegram в России
Водитель авто погубил 17-летнего приятеля при попытке скрыться от погони
Генерал объяснил переброску истребителей Су-57 к границе с Китаем
Названа дата и место прощания с экс-главой «Уралкалия»
На Кубани вспыхнул резервуар с нефтепродуктами из-за атаки БПЛА
Почему не работает WhatsApp 17 февраля: где сбои в РФ, когда разблокируют
Группа молодых людей жестоко избила прохожего в Москве
В России займутся снижением цен на строительство жилья
В Якутии двух подростков обвинили в убийстве женщины и ребенка
Скончался легендарный режиссер-документалист
Подрядчика самого дорогого объекта Новосибирска отправили за решетку
Трудности с Telegram привели к неожиданной проблеме с Windows
Раскрыто время начала мирных переговоров в Женеве
Обнародован радиоперехват бойцов ВСУ под Купянском
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.