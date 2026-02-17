Военкоры сообщили о массированном ударе по Украине

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил о массированном ударе по объектам ВПК Украины. По сведениям источника, для этого использовались сотни БПЛА «Герань», зафиксирован взлет дальних бомбардировщиков Ту-95МС/Ту-160. В Министерстве обороны РФ информацию пока не комментировали.

Помимо этого, в ближайшее время якобы ожидается выход в море кораблей для запуска ракет «Калибр», также на старте — оснащенные «Кинжалами» МиГ-31К и оперативно-тактические ракетные комплексы. Украинское издание «Страна.ua» сообщило об ударах в Одессе, Днепре, массированные удары были во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Утром 17 февраля пресс-служба Минобороны сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 151 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, по 50 и 29 БПЛА уничтожили над Черным и Азовским морями, 38 — над Крымом, еще 18 беспилотников сбили над территорией Краснодарского края.

Тем временем в аэропортах Перми и Уфы сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Их ввели ранним утром 17 февраля в целях безопасности.