Пермь и Уфа открыли небо для самолетов В аэропортах Перми и Уфы сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропортах Перми и Уфы сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Их ввели ранним утром 17 февраля в целях безопасности.

Аэропорт Пермь (Большое Савино): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. <...> Аэропорт Уфа: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Тем временем на территории Свердловской области введено временное предупреждение о беспилотной опасности. Власти предупредили местных жителей о возможных временных ограничениях на работу мобильного интернета.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что за ночь 17 февраля силы ПВО перехватили и ликвидировали над регионами России 151 украинский беспилотник. По данным ведомства, 50 и 29 БПЛА уничтожили над Черным и Азовским морями, 38 — над Крымом, еще 18 беспилотников сбили над территорией Краснодарского края.

Позже стало известно, что из-за фрагментов БПЛА в Краснодарском крае повреждение получило здание локомотивного депо. В результате атаки ВСУ пострадавших нет.