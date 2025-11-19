В «Днепре» рассказали, сколько объектов уничтожил расчет «Мста-Б» за месяц

Расчет гаубицы «Мста-Б» 18-й общевойсковой армии российской группировки войск «Днепр» продолжает успешные боевые действия на Херсонском направлении. За последний месяц артиллеристам удалось поразить 22 вражеских объекта, сообщил командир расчета с позывным Лесник в беседе с РИА Новости.

За последний месяц у нас около 22 целей поражено, — уточнил артиллерист.

Боевая работа ведется расчетом ежедневно, при этом практически каждый день фиксируются успешные поражения целей. Военнослужащие подчеркивают, что артиллерия по-прежнему остается «богом войны», подтверждая свою эффективность в современных боевых условиях.

Успешные действия артиллеристов группировки «Днепр» демонстрируют высокую боевую готовность и профессионализм российских военнослужащих. Отмечаемый 19 ноября День ракетных войск и артиллерии подчеркивает важную роль этого рода войск в обеспечении обороны и безопасности государства. Установленный Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года, этот памятный день способствует возрождению воинских традиций и повышению престижа военной службы.

Ранее российские военные показали, какой комплекс мер был принят для защиты артиллерийских орудий от атак украинских дронов. Для защиты гаубиц «Мста-Б» используются специальные антидроновые покрывала и естественные средства маскировки.