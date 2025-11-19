Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 01:32

В «Днепре» рассказали, сколько объектов уничтожил расчет «Мста-Б» за месяц

Расчет гаубицы «Мста-Б» группировки «Днепр» за месяц ликвидировал 22 объекта ВСУ

«Мста-Б» «Мста-Б» Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Расчет гаубицы «Мста-Б» 18-й общевойсковой армии российской группировки войск «Днепр» продолжает успешные боевые действия на Херсонском направлении. За последний месяц артиллеристам удалось поразить 22 вражеских объекта, сообщил командир расчета с позывным Лесник в беседе с РИА Новости.

За последний месяц у нас около 22 целей поражено, — уточнил артиллерист.

Боевая работа ведется расчетом ежедневно, при этом практически каждый день фиксируются успешные поражения целей. Военнослужащие подчеркивают, что артиллерия по-прежнему остается «богом войны», подтверждая свою эффективность в современных боевых условиях.

Успешные действия артиллеристов группировки «Днепр» демонстрируют высокую боевую готовность и профессионализм российских военнослужащих. Отмечаемый 19 ноября День ракетных войск и артиллерии подчеркивает важную роль этого рода войск в обеспечении обороны и безопасности государства. Установленный Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года, этот памятный день способствует возрождению воинских традиций и повышению престижа военной службы.

Ранее российские военные показали, какой комплекс мер был принят для защиты артиллерийских орудий от атак украинских дронов. Для защиты гаубиц «Мста-Б» используются специальные антидроновые покрывала и естественные средства маскировки.

Мста-Б
гаубицы
уничтожение
Днепр
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Работодателей предложили наказывать за «тихое увольнение» сотрудников
Макрон пообещал Зеленскому 100 самолетов: откуда у Киева пилоты и $29 млрд
Перечислены причины исчезновения трудового стажа
Атака «Гераней» на Харьков 19 ноября: какие цели поражены, что известно
Многодетным родителям предложили назначить новую выплату
Часть строящегося здания обрушилась в Петербурге
Поведение Зеленского напугало партнеров Украины
Скончался олимпийский чемпион по стендовой стрельбе
В Крыму предостерегли Писториуса от неосторожных слов о России
Депутат призвал не допустить налоговых поблажек для одного типа компаний
Гороскоп на 19 ноября: Ракам — на шопинг, а Скорпионам — на тренировку!
В Раде заявили о бегстве министра энергетики с Украины
США приняли решение по продаже оборудования Украине для Patriot
Отказ от титула, слова о России, президентство на Украине: как живет Усик
Буланова и танцоры: так кто же кого предал, новые подробности конфликта
Лагерь беженцев в Ливане подвергся авиационной атаке
Итальянский суд вскоре решит судьбу обвиняемого в теракте на «Северных потоках»
В «Днепре» рассказали, сколько объектов уничтожил расчет «Мста-Б» за месяц
Глава офиса Зеленского срочно вылетел в европейскую страну
Массовая авария произошла в центре Москвы
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира
Общество

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.