Российские силы превратили в пыль блиндаж ВСУ в Запорожской области Артиллеристы «Востока» ликвидировали блиндаж ВСУ в Запорожской области

Подразделение российской группировки войск «Восток» точным выстрелом из 152-мм гаубицы «Мста-Б» ликвидировало укрепленный блиндаж Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Оператор БПЛА с позывным Шустрый сообщил РИА Новости о результатах работы артиллеристов в районе села Полтавка.

По его словам, основной целью российских сил был блиндаж противника в сети окопов, переходов и огневых точек. Операция была выполнена успешно.

Блиндаж был у нас на экране. Масштаб картинки уменьшили, чтобы увидеть «холодный» (пристрелочный — ред.) выстрел и корректировать дальнейшую работу орудия... но первый же снаряд вошел точно в цель, — рассказал оператор.

Военный подчеркнул, что такая точность — не случайность, а результат многолетней подготовки и слаженной работы артиллерийских расчетов. По его словам, бойцы группировки «Восток» демонстрируют высокий уровень профессионализма при выполнении боевых задач.

Ранее Вооруженные силы РФ нанесли удар по пунктам дислокации иностранных наемников ВСУ. Также армия ударила по местам хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия. Поражение наносилось при помощи авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.