08 сентября 2025 в 10:22

Российский боец четыре дня откапывался из украинского блиндажа

Российский боец Бур четыре дня выбирался из блиндажа ВСУ после ударов дронов

Российский боец с позывным Бур четыре дня выбирался из засыпанного украинского блиндажа, передает издание RT. Инцидент произошел во время штурма посадок на границе с Донецкой Народной Республикой, где боец укрылся от вражеского дрона.

По словам Бура, когда он укрылся в блиндаже, украинский дрон залетел туда вместе с ним. После этого последовали удары, которые полностью засыпали вход. Рация бойца уцелела, поэтому он смог доложить о том, что остался жив.

Ранее военнослужащий 123-го гаубично-самоходного артиллерийского дивизиона с позывным Енот рассказал, что российский боец выстрелом из гаубицы Д-30 попал в тоннель с украинскими солдатами. Инцидент произошел около железнодорожной станции.

В ночь на 7 сентября российские силы противовоздушной обороны уничтожили 69 украинских беспилотников. По данным Министерства обороны РФ, дроны ликвидированы в 10 регионах России и над Азовским морем. Так, больше всего — 21 беспилотник — сбили над территорией Краснодарского края. Отмечается, что статистика велась с полуночи до 06:30 мск.

