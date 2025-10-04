Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
04 октября 2025 в 14:30

ВСУ выдали местоположение замаскированного блиндажа из-за одной оплошности

Боец Муха заявил, что упаковка воды помогла военным вычислить позицию ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Упаковка воды помогла Вооруженным силам России вычислить замаскированную позицию украинских военнослужащих, заявил боец с позывным Муха. По его словам, которые РИА Новости, данная оплошность позволила российским войскам нанести удар по блиндажу противника и уничтожить его.

Увидели признаки пребывания противника, в данном случае увидели спайку воды. Залетели внутрь посадки, осмотрели, увидели вход в блиндаж и отработали по блиндажу противника, — рассказал Муха.

Он добавил, что после прилета в украинском блиндаже вспыхнул мощный пожар. Боец предположил, что там противник мог хранить горючее или боеприпасы.

Ранее первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев заявил, что на поле боя, как правило, следует уничтожать в первую очередь то, что может нанести тебе наибольший урон. По его словам, в последнее время такой силой является украинская беспилотная отрасль. Однако парламентарий подчеркнул, что к данному вопросу необходимо подходить комплексно.

ВС РФ
ВСУ
военные
СВО
Блиндажи
