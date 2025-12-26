Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 декабря

Украинские военные атаковали российские регионы беспилотниками. Какие территории оказались в опасности в ночь на 26 декабря?

Какие регионы ВСУ пытались атаковать ночью 26 декабря

Атаку БПЛА отражают в Волгоградской области, заявил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, пострадавших и повреждений нет, передает Telegram-канал администрации региона.

«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. На данный момент пострадавших и повреждений объектов нет», — указал он.

Мужчина получил ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. Инцидент произошел в Глушковском районе, когда местный житель ехал на велосипеде.

«Беспилотник нанес удар по местному жителю, когда он ехал на велосипеде между селами Самарка и Марково. У него <…> осколочные ранения головы, рук и ног», — сказано в публикации.

Пострадавший с повреждениями средней тяжести доставлен в областную больницу, добавил губернатор. Медицинские работники оказывают ему всю необходимую помощь, заключил он.

Российские системы ПВО за пять часов сбили 48 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами страны, сообщили в Министерстве обороны РФ. Большая часть дронов — 36 единиц — была уничтожена над территорией Брянской области. Также воздушные цели перехватывались над Белгородской (девять БПЛА), Калужской (два БПЛА) и Курской (один БПЛА) областями.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

На нефтетерминале в порту Темрюка Краснодарского края произошел крупный пожар в двух резервуарах из-за атаки вражеского беспилотника, сообщили в региональном оперштабе. Отмечается, что площадь возгорания составляла 2 тыс. квадратных метров.

«В порту Темрюка из-за атаки БПЛА произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. Общая площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. метров», — сказано в сообщении.

Для ликвидации возгорания были привлечены значительные силы и средства пожаротушения. По предварительным данным, никто не пострадал.

За ночь число сбитых БПЛА, которые летели в сторону столицы, достигло восьми, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, сотрудники спецслужб уже проводят работы на месте падения обломков каждого из них.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. <…> Системой ПВО Минобороны уничтожено четыре БПЛА. <…> Уничтожено еще два вражеских беспилотника <…>. Атака еще одного беспилотника отражена <…>. Уничтожен один беспилотник», — сообщил Собянин.

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки дважды нанесли удары по территории Донецкой Народной Республики, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. Там уточнили, что погиб один человек, еще двое получили ранения.

