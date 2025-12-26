Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 02:18

ВСУ атаковали российский регион

Бочаров: в Волгоградской области отражают атаку БПЛА

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Атаку БПЛА отражают в Волгоградской области, заявил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, пострадавших и повреждений нет, передает Telegram-канал администрации региона.

Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. На данный момент пострадавших и повреждений объектов нет, — указал он.

До этого мужчина получил ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Курской области, о чем сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Инцидент произошел в Глушковском районе, когда местный житель ехал на велосипеде.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в регионе были зафиксированы новые атаки ВСУ с применением беспилотников. Он уточнил, что в результате этих ударов один человек погиб, еще трое получили ранения.

Ранее стало известно, что на нефтетерминале в порту Темрюка Краснодарского края начался крупный пожар в двух резервуарах из-за атаки вражеского беспилотника. В региональном оперштабе информировали, что площадь возгорания составляла 2 тыс. квадратных метров.

