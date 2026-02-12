Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 05:52

Жителей Волгоградской области эвакуируют из-за атаки ВСУ

Бочаров: жителей Котлубани в Волгоградской области эвакуируют из-за атаки ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Жителей населенного пункта Котлубань в Волгоградской области эвакуируют, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его слова приводит Telegram-канал администрации региона. Он отметил, что такое решение связано с пожаром, который произошел при атаке ВСУ. Минобороны РФ информацию не комментировало.

В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань. Для осуществления эвакуации подготовлены и отправлены автобусы. Развернуты ПВР в Городищенском районном доме культуры и Городищенской ДЮСШ. В Городищенский район направлены руководители профильных органов власти, — указал он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ провели массированный ракетный обстрел Белгорода. Он заявил, что противник выпустил по городу десять ракет. В результате атаки пострадали по меньшей мере два мирных жителя. Им оказали медицинскую помощь.

Утром 10 февраля пресс-служба Минобороны передавала, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили шесть украинских беспилотников над российскими регионами. По данным ведомства, три и два БПЛА сбили над территориями Белгородской и Астраханской областей соответственно, еще один — над Курской.

БПЛА
Андрей Бочаров
атаки
Волгоградская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ланцет» испепелил украинскую САУ Caesar: успехи ВС РФ к утру 12 февраля
Россиянам объяснили, как выбрать качественную баранину
«Адский климат»: ученые забили тревогу из-за ожидающей мир катастрофы
Цены на рыбу в 2026 году: что подорожает, подешевеет, грозит ли нам дефицит
СК будет просить арест для подозреваемого в стрельбе в анапском техникуме
Россиянам объяснили, как восстановить доступ к электронной подписи
Названа реальная причина, почему Эпштейн приглашал богачей на свой остров
HR-эксперт назвала идеальное время для смены работы
Названа причина, почему школьники зимой хуже готовятся к ЕГЭ
Мирошник рассказал о «марафоне истязаний» в тюрьмах ВСУ
Колледж загорелся в результате атаки ВСУ на Мичуринск
Психолог ответила, как отличить дружбу от френдзоны
Мексиканские дроны поссорили Пентагон с авиационным начальством США
Родителям объяснили, почему детям нельзя замалчивать горе от утраты питомца
Жителей Волгоградской области эвакуируют из-за атаки ВСУ
Бочаров сообщил о ракетной атаке на Волгоградскую область
Атака ВСУ на Тамбовскую область ночью 12 февраля: взрывы и пострадавшие
ВСУ за сутки потеряли несколько десятков блиндажей разом
В России заработали новые правила спортивного налогового вычета
Ударник известной группы скончался в возрасте 72 лет
Дальше
Самое популярное
Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля
Россия

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.