Жителей Волгоградской области эвакуируют из-за атаки ВСУ

Жителей населенного пункта Котлубань в Волгоградской области эвакуируют, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его слова приводит Telegram-канал администрации региона. Он отметил, что такое решение связано с пожаром, который произошел при атаке ВСУ. Минобороны РФ информацию не комментировало.

В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань. Для осуществления эвакуации подготовлены и отправлены автобусы. Развернуты ПВР в Городищенском районном доме культуры и Городищенской ДЮСШ. В Городищенский район направлены руководители профильных органов власти, — указал он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ провели массированный ракетный обстрел Белгорода. Он заявил, что противник выпустил по городу десять ракет. В результате атаки пострадали по меньшей мере два мирных жителя. Им оказали медицинскую помощь.

Утром 10 февраля пресс-служба Минобороны передавала, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили шесть украинских беспилотников над российскими регионами. По данным ведомства, три и два БПЛА сбили над территориями Белгородской и Астраханской областей соответственно, еще один — над Курской.