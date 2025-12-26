В Курской области беспилотник атаковал велосипедиста Хинштейн: мужчина на велосипеде получил ранения от удара дрона в Курской области

Мужчина получил ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. Инцидент произошел в Глушковском районе, когда местный житель ехал на велосипеде.

Беспилотник нанес удар по местному жителю, когда он ехал на велосипеде между селами Самарка и Марково. У него <…> осколочные ранения головы, рук и ног, — сказано в публикации.

Пострадавший с повреждениями средней тяжести доставлен в областную больницу, добавил губернатор. Медицинские работники оказывают ему всю необходимую помощь, заключил он.

Ранее стало известно, что на нефтетерминале в порту Темрюка Краснодарского края начался крупный пожар в двух резервуарах из-за атаки вражеского беспилотника. В региональном оперштабе сообщили, что площадь возгорания составляла 2 тыс. квадратных метров. Для ликвидации возгорания были привлечены значительные силы и средства пожаротушения. По предварительным данным, никто не пострадал.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в регионе были зафиксированы новые атаки ВСУ с применением беспилотников. По его словам, в результате этих ударов один человек погиб, еще трое получили ранения.