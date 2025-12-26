Менеджер банка на Камчатке похитила у участников СВО миллионы рублей ФСБ: менеджер банка на Камчатке похитила 3,3 млн рублей с карт участников СВО

Сотрудница банка с государственным участием в Камчатском крае похитила свыше 3,3 млн рублей, в основном у участников специальной военной операции, передает РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ. Отмечается, что она незаконно оформила дополнительные карты к счетам 24 человек, после чего обналичила с них средства.

Установлено, что большинство потерпевших являлись участниками специальной военной операции, находившимися в зоне боевых действий, — сказано в материале.

Незаконная деятельность сотрудницы банка была пресечена в результате совместной работы силовых ведомств и службы безопасности банка.

Ранее сотрудница банка в Санкт-Петербурге и ее сообщники похитили более 241 млн рублей, сообщила пресс-служба судов города. Фигурантке было предъявлено обвинение в хищении в составе организованной преступной группы.

До этого Гагаринский районный суд Москвы вынес постановление о конфискации имущества бывшего руководителя УФНС по Ингушетии Магомеда Куштова. Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства собственности чиновника и членов его семьи. Судебное разбирательство инициировано после выявления фактов хищения бюджетных средств на общую сумму свыше 137 млн рублей.