25 декабря 2025 в 12:34

Юрист объяснил, как микрозаймы влияют на кредитную историю

Юрист Кваша: банки могут отказать в кредите из-за микрозайма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Банки могут отказать в выдаче кредита, если человек в тот же период обращался в микрофинансовую организацию, рассказал «Вечерней Москве» юрист Дмитрий Кваша. Он отметил, что такого клиента финансовая организация может посчитать ненадежным.

Если у человека есть непогашенный микрозаем, считается, что он не способен делать взносы вовремя, не имеет залогового имущества и не способен взять обычный кредит, — рассказал Кваша.

Юрист подчеркнул, что еще одним фактором риска для банка станут просрочки по платежам микрокредитным организациям. Он отметил, что банки снова начнут рассматривать кандидатуру такого клиента, когда он восстановит платежеспособность.

Ранее сообщалось, что Центробанк РФ намерен ужесточить контроль над рынком микрофинансирования, с 2026 года компаниям запретят использовать внутренние системы оценки рисков для выдачи небольших ссуд. По мнению регулятора, это поможет снизить закредитованность населения.

