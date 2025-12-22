Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 02:53

Чиновницу на Камчатке поймали на «земельном беспределе»

СК: чиновница на Камчатке продала 26 участков по заниженной стоимости без торгов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На Камчатке возбуждено уголовное дело из-за незаконной продажи 26 земельных участков, сообщила пресс-служба регионального СК. Действия чиновницы нанесли бюджету Елизовского района ущерб свыше 1,5 млн рублей.

По данным следствия, исполняющая обязанности начальника районного управления архитектуры и земельных отношений в течение двух лет незаконно отчуждала муниципальную землю. Участки переходили к 14 гражданам по заниженной цене, минуя обязательные торги.

Следствием установлено, что 49-летняя женщина <…> превысила должностные полномочия, произведя в период с апреля 2022 года по август 2024 года отчуждение 26 земельных участков без проведения торгов <…> по заниженной цене относительно кадастровой стоимости, — говорится в публикации.

Преступление было выявлено при содействии УФСБ по Камчатскому краю. Теперь чиновнице грозит уголовная ответственность за превышение полномочий.

Ранее стало известно, что в доход государства обращено имущество семьи бывшего начальника УВД Краснодара Александра Семенова на общую сумму 3 млрд рублей. Речь идет о восьми земельных участках, доле в праве собственности на пять земельных участков, девяти жилых и 13 нежилых зданиях и помещениях, доле в праве собственности на 11 нежилых зданий и помещений, 100-процентных долях в уставном капитале организаций.

Камчатка
Следственный комитет
участки
уголовное дело
