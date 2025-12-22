Чиновницу на Камчатке поймали на «земельном беспределе» СК: чиновница на Камчатке продала 26 участков по заниженной стоимости без торгов

На Камчатке возбуждено уголовное дело из-за незаконной продажи 26 земельных участков, сообщила пресс-служба регионального СК. Действия чиновницы нанесли бюджету Елизовского района ущерб свыше 1,5 млн рублей.

По данным следствия, исполняющая обязанности начальника районного управления архитектуры и земельных отношений в течение двух лет незаконно отчуждала муниципальную землю. Участки переходили к 14 гражданам по заниженной цене, минуя обязательные торги.

Следствием установлено, что 49-летняя женщина <…> превысила должностные полномочия, произведя в период с апреля 2022 года по август 2024 года отчуждение 26 земельных участков без проведения торгов <…> по заниженной цене относительно кадастровой стоимости, — говорится в публикации.

Преступление было выявлено при содействии УФСБ по Камчатскому краю. Теперь чиновнице грозит уголовная ответственность за превышение полномочий.

