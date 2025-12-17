Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 20:09

Активы на 3 млрд рублей нашли у экс-начальника краснодарского УВД

Суд конфисковал имущество семьи экс-главы УВД Краснодара на 3 млрд рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В доход государства обращено имущество семьи бывшего начальника УВД Краснодара Александра Семенова на общую сумму 3 млрд рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Участвовала в сокрытии имущества и его супруга Ольга.

Речь идет о восьми земельных участках, доле в праве собственности на пять земельных участков, девяти жилых и 13 нежилых зданиях и помещениях, доле в праве собственности на 11 нежилых зданий и помещений, 100-процентных долях в уставном капитале организаций. Для сокрытия своих активов они привлекли родственников и доверенных лиц.

В качестве гарантии исполнения решения судом приняты обеспечительные меры в виде ареста имущества, а также запрета любых распорядительных действий в отношении него, — сказано в публикации.

Ранее Геленджикский городской суд удовлетворил требование Генпрокуратуры о конфискации имущества Сергея Леся, экс-главы Крымского района Краснодарского края. Также речь идет об имуществе 11 близких бывшего чиновника. В результате решения суда в пользу государства переходят транспортные средства, недвижимость и земельные участки, принадлежащие ответчикам.

суды
происшествия
Краснодар
мошенничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме перенесли круглый стол с участием Долиной
«ЕС уже приговорен»: идеолог АдГ об отношениях с Россией и успехе БРИКС
Балашиха погрузилась во тьму второй раз за два дня
Европейцев в очередной раз уличили в саботаже переговоров по Украине
Диснейленд в Париже терпит мусорный коллапс
Политолог объяснил интерес западных СМИ к прямой линии Путина
Стало известно, кто озвучил Путина в мультфильме «Простоквашино»
В России стало слишком много яиц
Фон дер Ляйен признала вес Китая и упадок Европы в глобальной экономике
Мерца назвали сумасшедшим из-за идеи противостоять России
Коломойский раскрыл, пойдет ли Зеленский на выборы
«Обязаловки нет»: в ГД объяснили смысл наставничества для молодых врачей
Политолог раскрыл, почему затихло антикоррупционное дело против Ермака
Жене Макрона угрожают иском после сексистских оскорблений в театре
Заочно арестованный бизнесмен попросил суд вернуть ему элитные авто
В России рассказали, в каком случае Украина и Венгрия наладят отношения
«Сбиты три воздушные цели»: военные отразили атаку ВСУ в Севастополе
На Украине выбрали нового председателя партии «Слуга народа»
Активы на 3 млрд рублей нашли у экс-начальника краснодарского УВД
В Раде объяснили, почему Ермак возобновил общение с Зеленским
Дальше
Самое популярное
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.