Активы на 3 млрд рублей нашли у экс-начальника краснодарского УВД Суд конфисковал имущество семьи экс-главы УВД Краснодара на 3 млрд рублей

В доход государства обращено имущество семьи бывшего начальника УВД Краснодара Александра Семенова на общую сумму 3 млрд рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Участвовала в сокрытии имущества и его супруга Ольга.

Речь идет о восьми земельных участках, доле в праве собственности на пять земельных участков, девяти жилых и 13 нежилых зданиях и помещениях, доле в праве собственности на 11 нежилых зданий и помещений, 100-процентных долях в уставном капитале организаций. Для сокрытия своих активов они привлекли родственников и доверенных лиц.

В качестве гарантии исполнения решения судом приняты обеспечительные меры в виде ареста имущества, а также запрета любых распорядительных действий в отношении него, — сказано в публикации.

Ранее Геленджикский городской суд удовлетворил требование Генпрокуратуры о конфискации имущества Сергея Леся, экс-главы Крымского района Краснодарского края. Также речь идет об имуществе 11 близких бывшего чиновника. В результате решения суда в пользу государства переходят транспортные средства, недвижимость и земельные участки, принадлежащие ответчикам.