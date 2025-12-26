Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 05:05

Глава Росатома назвал сроки пуска первого блока АЭС в Бангладеш

Лихачев: АЭС «Руппур» в Бангладеш планируют запустить в 2026 году

Алексей Лихачев Алексей Лихачев Фото: atomic-energy.ru
Первый энергоблок строящейся атомной электростанции «Руппур» в Бангладеш планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году, рассказал РИА Новости глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, точные сроки будут зависеть от действий местных властей и регулятора.

Запланирован в следующем году, — заявил глава корпорации.

Ранее стало известно, что по итогам 2024 года Бангладеш вышла на первое место среди стран — должников России, обогнав Белоруссию. Сумма обязательств азиатской страны перед Россией за год увеличилась почти на 19%, достигнув исторического максимума — $7,8 млрд (596 млрд рублей).

До этого Лихачев заявил: Росатом получает сигналы от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и других международных организаций о готовности Вашингтона сотрудничать с Москвой в энергетической сфере, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, речь идет об опосредованных контактах.

Кроме того, в госкорпорации отчитались об изготовлении первой партии топлива для новейшего атомного ледокола «Россия» проекта «Лидер». Закладка и строительство головного судна состоялись 24 ноября 2020 года. Предельная стоимость строительства ледокола составила 127,5 млрд рублей.

Бангладеш
Росатом
Алексей Лихачев
АЭС
