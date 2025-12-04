Названы крупнейшие должники России

По итогам 2024 года Бангладеш вышла на первое место среди стран — должников России, обогнав Белоруссию, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка. Сумма обязательств Бангладеш перед Россией за год увеличилась почти на 19%, достигнув исторического максимума — $7,8 млрд (596 млрд рублей).

В то же время долг Белоруссии немного сократился — примерно на $125 млн (9,5 млрд рублей), снизившись до $7,6 млрд (581 млрд рублей), что и позволило Бангладеш выйти на первое место. В последний раз такая ситуация наблюдалась еще в 2000 году.

Третью позицию занимает Индия. Ее задолженность выросла на 19% и теперь составляет $4,9 млрд (почти 375 млрд рублей). В пятерку крупнейших должников также включены Египет, увеличивший свои обязательства на четверть — до $4,1 млрд (313 млрд рублей), и Вьетнам, чей долг остается стабильным на уровне $1,4 млрд (107 млрд рублей).

Более миллиарда должны также Афганистан и Йемен. У остальных 31 государства задолженность значительно ниже, а минимальный долг — всего $2 тыс. (почти 153 тыс. рублей) — числится за Гренадой.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что государственный долг России остается одним из самых низких в мире. По его словам, страна продолжает проводить сбалансированную, ответственную бюджетную политику.