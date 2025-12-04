Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 11:17

Названы крупнейшие должники России

Бангладеш стала крупнейшим должником России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

По итогам 2024 года Бангладеш вышла на первое место среди стран — должников России, обогнав Белоруссию, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка. Сумма обязательств Бангладеш перед Россией за год увеличилась почти на 19%, достигнув исторического максимума — $7,8 млрд (596 млрд рублей).

В то же время долг Белоруссии немного сократился — примерно на $125 млн (9,5 млрд рублей), снизившись до $7,6 млрд (581 млрд рублей), что и позволило Бангладеш выйти на первое место. В последний раз такая ситуация наблюдалась еще в 2000 году.

Третью позицию занимает Индия. Ее задолженность выросла на 19% и теперь составляет $4,9 млрд (почти 375 млрд рублей). В пятерку крупнейших должников также включены Египет, увеличивший свои обязательства на четверть — до $4,1 млрд (313 млрд рублей), и Вьетнам, чей долг остается стабильным на уровне $1,4 млрд (107 млрд рублей).

Более миллиарда должны также Афганистан и Йемен. У остальных 31 государства задолженность значительно ниже, а минимальный долг — всего $2 тыс. (почти 153 тыс. рублей) — числится за Гренадой.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что государственный долг России остается одним из самых низких в мире. По его словам, страна продолжает проводить сбалансированную, ответственную бюджетную политику.

Бангладеш
Россия
должники
долги
госдолг
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД ответили, какой пункт плана Трампа Зеленскому не нравится больше всего
Замглавы Россельхознадзора по СКФО заподозрили в получении взятки
Вдова Осборна представила мерч с насмешкой над вокалистом Pink Floyd
Рязанская полиция задержала мужчину за незаконную легализацию 14 мигрантов
«Произведет фурор»: в ГД ждут приезда «Вашингтона» на Кубок Первого канала
Москвич вдохнул неизвестный газ и уехал в больницу
В российском регионе раскрыли, сколько раз за год ВСУ атаковали спасателей
Свитер «задушил» четырехлетнего мальчика по дороге домой из детсада
Экономист рассказал, когда необходимо оплатить налоги в 2026 году
Диетолог назвала топ продуктов для похудения во сне
Врачи неправильно лечили 34 женщины с раком груди из-за одной ошибки
Наличие токсичных веществ в игрушках лабубу подтвердилось
Массовая свадьба с почти 400 парами обернулась мордобоем из-за чипсов
Митрошина сделала неожиданный ход в суде
Двухлетний ребенок проглотил таблетку от тараканов и отравился
Третьяк завил о желании пригласить команду Овечкина на Кубок Первого канала
В ГД назвали последствия нежелания Киева идти на территориальные уступки
Пожилой мужчина угодил под три машины и не выжил
В Екатеринбурге суд оштрафовал налоговика на 3 млн рублей за взятки
Раскрыта реальная причина изменения стратегии Италии по Украине
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.