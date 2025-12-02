Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 17:53

Путин назвал уровень госдолга России

Путин: госдолг РФ остается одним из самых низких в мире

Фото: Александр Казаков/РИА Новости
Государственный долг России остается одним из самых низких в мире, заявил президент России Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». По его словам, страна продолжает проводить сбалансированную, ответственную бюджетную политику.

Государственный долг России — наверняка тоже говорили об этом — меньше 20% ВВП, и он по-прежнему один из самых низких в мире. То есть мы продолжаем вести сбалансированную, ответственную бюджетную политику и вместе с последовательными решениями в денежно-кредитной политике добиваемся замедления динамики, — сказал российский лидер.

Помимо прочего, глава государства подчеркнул, что уменьшение уровня инфляции является одним из важнейших достижений нынешнего года. Президент обратил внимание на то, что замедление роста цен стало ключевым результатом уходящего периода. Если ранее, в марте, уровень инфляции превышал 10%, то теперь он составляет менее 7% годовых. Согласно его заявлению, ближе к концу декабря этот показатель способен снизиться примерно до 6%, оказавшись ниже ожиданий как властей, так и представителей Центробанка.

Ранее советник руководителя Центробанка Кирилл Тремасов на встрече со студентами Томского государственного университета заявил, что инфляция в России по результатам 2025 года сохранится в диапазоне 6,5–7%. По его словам, целевым ориентиром для страны остается достижение четырехпроцентного уровня.

госдолг
Россия
Владимир Путин
экономика
